A fiú (2016)

Magyar cím (Korhatár): A fiú (16E)

Eredeti cím: The Boy

Műfaj: Horror, Thriller,

Játékidő: 97 perc

Technikai információ:

Mozipremier (USA): 2016. január 22.

Mozipremier (Magyar): 2016. február 4.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: William Brent Bell

Forgatókönyvíró: Stacey Menear

Filmstúdió: Huayi Brothers Media, Lakeshore Entertainment, STX Entertainment

Magyar forgalmazó: Cinetel Kft.

Februárban kerül a hazai mozikba Az ördög benned lakozik rendezőjének új filmje, amelyben egy porcelánbaba okoz komoly fejtörést a The Walking Dead-ben is szereplő Lauren Cohan számára.

Történet

Greta (Lauren Cohan) az Egyesült Államokból tette át székhelyét Angliába, ahol babysitterként szeretné megkeresni a kenyérre valót. Egyik munkája során egy eldugott kis angol falucskában találja magát. Azonban hamar kiderül, hogy ez alkalommal nem egy hagyományos munkával van dolga, ugyanis a házaspárnak, akik munkát ajánlanak neki, igazából nincs is gyerekük, viszont akad egy porcelánbabájuk. A babát viszont igazi fiúkként kezelik – mint a film során kiderül, így próbálják túltenni magukat fiúk elvesztésén. A porcelánbabához pedig komoly szabályok is tartoznak, amelyeket be kell tartania Gretanak.

Hősnőnk azonban nem tulajdonít komolyabb figyelmet az elhangzottaknak és nem tartja be a szabályokat, aminek hála egy pokoli kaland veszi kezdetét, amely során az is kiderül, hogy a ház falai szörnyű titkokat rejtenek.

Szereplők

Lauren Cohan, Rupert Evans, James Russell, Jim Norton, Diana Hardcastle, Ben Robson, Jett Klyne, Lily Pater, Matthew Walker, Stephanie Lemelin,

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar nyelvű előzetes (trailer) #1:

Hírek

Érdekességek

Stacey Menear első forgatókönyve ez, amelyből a Lakeshore Entertainmentnek köszönhetően film is készülhet. A rendezést az a William Brent Bell kapta, aki annak idején a Stay Alive – Ezt éld túl! című filmmel hívta fel magára a figyelmet, majd maradt a kaptafánál, ami esetünkben újabb két horrort jelent – elkészült Az ördög benned lakozik, illetve legutóbb, 2013-ban, A vérfarkas.

A főszerepet a The Walking Dead szériából ismerős Lauren Cohan kapta, akinek érdekes módon ez az első horrormozija, holott a The Walking Dead mellett korábban az Odaát néhány epizódjában is feltűnt, szóval a tapasztalatokat volt hol megszereznie. A férfi főszerepet pedig az a Rupert Evans kapta, aki 2004-ben a Pokolfajzatban is szerepet kapott, de nem rég a hangulatosnak is nevezhető The Canal című horrorban „frászt kapott”.

Az előzetest elnézve egy egészen rémisztőnek ígérkező horror lehet a végeredmény, ami talán azt is bizonyíthatja, hogy egy porcelánbaba még 2016-ban is ijesztő tud lenni. A filmet a tengerentúlon a magyar premier előtt egy kicsivel, január 22-én kezdik vetíteni, Magyarországon pedig február 4-én érkezik.

Forrás: The Boy IMDb adatlap