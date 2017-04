A múmia (2017)

Magyar cím (Korhatár): A múmia (12E)

Eredeti cím: The Mummy

Műfaj: Akció, Kaland, Fantasy,

Játékidő / Technikai információ: – perc / 2.35 : 1

Mozipremier (USA): 2017. június 9.

Mozipremier (Magyar): 2017. június 8.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Alex Kurtzman

Forgatókönyvíró: Jon Spaihts, Christopher McQuarrie,

Filmstúdió: Sean Daniel Company, Secret Hideout, Universal Pictures,

Magyar forgalmazó: UIP-Duna Film

Alex Kurtzman rendezésében készülhetett el a vadonatúj múmia film, amivel az Universal Pictures egykor tekintélyparancsoló rémfilmes univerzumát szeretné beindítani. Tom Cruise, Russell Crowe és Sofia Boutella neve lehet a garancia a sikerre.

Történet

Ahmanet (Sofia Boutella), az ókori királynő évezredek óta nyugszik kriptájában. A homoktenger mélyén lévő sírban azonban a királynőben ott fortyog a düh és a bosszúvágy, hiszen életét igazságtalanul oltották ki. Egy napon aztán, amikor újból életre kell véres és pusztító dühöt szabadít a világra. A kaland a Közel-Keleten kezdődik, de Londonig nem is áll meg a bosszúhadjárat. Istenek és szörnyetegek kerülnek a felszínre, miközben Nick Morton (Tom Cruise) és segítői azon fáradoznak, hogy megmentsék a világot.

Szereplők

Sofia Boutella, Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe, Jake Johnson, Javier Botet, Courtney B. Vance, Marwan Kenzari, Shina Shihoko Nagai, Bella Ava Georgiou, Kelly Burke, Jason Matthewson, Jorge Leon Martinez, Solomon Taiwo Justified, Selva Rasalingam,

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



AKTUÁLIS ELŐZETES: Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #2:

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

Az Universal Pictures égisze alatt még 1932-ben mutatkozhatott be A múmia című film. A horrorban a kor sztárja, Boris Karloff kapta a címszerepet, ő bújhatott a bosszúszomjas Imhotep fáraó bőrébe vagy ha úgy jobban tetszik kissé aszott testébe. A producerek pedig ezt követően jó ideig nem is nyúltak hozzá ehhez az alapanyaghoz. Míg nem aztán 1999-ben elkészülhetett egy újra gondolt, már-már családbarátnak nevezhető, kalandfilm jellegű sztori Brendan Fraser főszereplésével.

A Universal Pictures viszont néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy érdemes volna feléleszteni ezt a filmet és magukat az egykor népszerű rémfilmeket is. A gyeplőt Alex Kurtzman és válogatott írói csapata kapta, az első nagydobás pedig pont ez a film lehet.

A dolog érdekessége, hogy 1999-ben úgy tűnt, hogy Tom Cruise kapja az akkor remake férfi főszerepét, végül azonban Fraser lett a befutó. Most évekkel később azonban Tom Cruise számára is elkerülhetetlenné vált ez a szerep.

A rendezést Baltasar Kormákur (Everest, Vérvonal, 101 Rejkjavik) számára is felajánlották, de a direktor nem élt a lehetőséggel. Ezt követően Len Wiseman (Az emlékmás, Underworld) neve is felmerült ezen a poszton, de később Wiseman is távozott a produkció éléről. Ekkor Andrés Muschietti ölébe pottyant a lehetőség, a Mama rendezője viszont szintén idő előtt távozott, hogy Alex Kurtzman adhassa ki a vezényszavakat.

Forrás: The Mummy IMDb adatlap