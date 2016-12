Alien: Covenant 3D (2017)

Magyar cím (Korhatár): Alien: Covenant (18)

Eredeti cím: Alien: Covenant

Műfaj: Sci-Fi, Thriller,

Játékidő / Technikai információ: – perc / 2.35 : 1 – 3D verzió

Mozipremier (Ausztrália): 2017. május 18.

Mozipremier (Magyar): 2017. május

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Ridley Scott

Forgatókönyvíró: Michael Green (történet), John Logan,

Filmstúdió: Twentieth Century Fox Film Corporation, Brandywine Productions, Scott Free Productions

Magyar forgalmazó: InterCom Olvasói értékelés: (No Ratings Yet)

Ridley Scott rendezésében, 2017-ben ismét elmerülhetünk az Alien-univerzumban. Ez alkalommal a Prometheus folytatás, Alien előzmény az, ami érkezik, nem meglepő módon ismét Michael Fassbender főszereplésével.

Történet

A Covenant nevet viselő kolonizáló űrhajó a galaxis egy távoli szegletébe, egy elhagyatottnak tűnő bolygóra téved. A legénység tagjai úgy hiszik, hogy egy még fel nem fedezett Paradicsomra bukkantak, ám igazából egy rejtélyes és sötét világgal van dolguk, ahol az egyetlen értelmes élőlény David az android (Michael Fassbender), a Prometheus expedíció egyetlen túlélője. Persze a bolygón bőven vannak még mások is, akik szörnyűbbek, mint hőseink legvadabb rémálmai.

Szereplők

Michael Fassbender, Katherine Waterston, James Franco, Noomi Rapace, Guy Pearce, Callie Hernandez, Billy Crudup, Carmen Ejogo, Danny McBride, Demián Bichir, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Goran D. Kleut, Uli Latukefu, Benjamin Rigby

Érdekességek

Ridley Scott rendező 2015 novemberében jelentette be, hogy szeretne egy új Alien univerzumban játszódó trilógiát készíteni. Az első felvonás természetesen a Prometheus volt, a folytatás azonban időben már sokkal közelebb játszódik az első Alien-mozihoz.

Ahogy sokan mások úgy Ridley Scott sem volt elragadtatva az A végső megoldás: Halál című 1992-es filmtől. Jó ideig nem is volt hajlandó megnézni, majd amikor látta inkább csak szörnyülködött. Ezért is döntött úgy, hogy inkább az eredeti film előzményét viszi vászonra.

A film egy darabig úgy tűnt, hogy Prometheus 2 néven kerülhet a mozikba. Ezt követően az Alien: Paradise Lost cím keringett az interneten, míg végül az űrhajó neve miatt az Alien: Covenant mellett döntöttek a készítők.

A forgatások nagy része Új-Zélandon zajlott.

A főszerepre pedig úgy tűnt, hogy az elmúlt időszakban igen népszerű Rebecca Ferguson lesz a befutó. Ám helyette végül mégis Katherine Waterston ölébe pottyant a női főszerep. Utóbbi színésznő így rövid időn belül másodszor dolgozhatott együtt Carmen Ejogo-val, akivel már a Legendás állatok és megfigyelésük forgatásain is mindketten ott voltak. Persze Waterston számára Michael Fassbender sem teljesen új partner. Ők ketten a Steve Jobs film forgatásain is közösen munkálkodtak.

Michael Fassbender egy korábbi rádiós interjúban elárulta, hogy az új filmben új lények is lesznek. Megismerhetjük majd a xenomorph-ok őseit, a neomorph-oket. Amúgy Fassbender számára is újabb kihívás volt ez a szerep, hiszen két karaktert is megformál majd a filmben.

Forrás: Alien: Covenant IMDb adatlap