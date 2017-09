Anna and the Barbies – Álmatlan koncertfilm (2017)

Magyar cím (Korhatár): Anna and the Barbies – Álmatlan

Eredeti cím: Anna and the Barbies – Álmatlan

Műfaj: magyar koncertfilm, dokumentumfilm

Játékidő / Technikai információ: 78 perc

Mozipremier (USA): 2017. szeptember 28.

Mozipremier (Magyar): 2017. szeptember 28.

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Porkoláb Norbert, Tanca Norbert

Forgatókönyvíró: Pásztor Anna, Porkoláb Norbert, Tanca Norbert

Filmstúdió: Bad Moon Films, Concorde Nation

Majd az egész ország ismeri Pásztor Anna bandáját, az Anna and the Barbies-t. A lehengerlő együttes 2016 novemberében mutatta be legújabb lemezét az Utópia turné részeként a Fővárosi Nagycirkuszban. Most részesei lehetünk a felejthetetlen élménynek.

Történet

Nem csak remek hangzás és földöntúli lélek, hanem a rajongókkal kialakított személyes kapcsolat is jellemzi az Anna and the Barbies koncertjeit. Ezek ötvözetéből áll össze az „AATB jelenség” amit az Álmatlan koncert-és dokumentumfilm csodás felvételei tökéletesen elhoznak a filmvásznakra. A felemelő koncertélményen túl hallhatjuk majd a legismertebb slágereket, és megtudhatjuk az együttes titkait, megismerhetjük a csapat lelkét.

Szereplők

Bubnó Márk, Dénes Adél, Feltóti László, Hernádi Dávid, Szabó K. István, Ambrus kevi, Nagy Feró, Palkovits Edina, Pásztor Anna, Pásztor Sámuel, Vághy Tamás

A Fővárosi Nagycirkusz háromszázhatvan fokos tere remek lehetőséget adott arra, hogy a felvételeket minél izgalmasabban készítsék el az alkotók. Összesen 16 kamera vett részt a forgatásban, emellett artisták, a bandától jól megszokott különleges díszletek, és cirkuszi elemek színesítették az amúgy sem egyhangú előadást.

A rendezők elmondása alapján a hazai filmipar egyik rendhagyó alkotása lett a koncertfilm, ugyanis a dokumentarista stílusban felépített történetszál mesél majd nekünk a csapatról a beszélő fejes dokumentumfilmekhez hasonlóan.