Az Egészség ellenszere (2017)

Magyar cím (Korhatár): Az Egészség ellenszere (16E)

Eredeti cím: A Cure for Wellness

Műfaj: Thriller

Játékidő / Technikai információ:

Mozipremier (USA): 2017. február 17.

Mozipremier (Magyar): 2017. február 23.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Gore Verbinski

Forgatókönyvíró: Justin Haythe

Filmstúdió: Regency Enterprises

Magyar forgalmazó: InterCom Olvasói értékelés: (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Loading...

Gore Verbinski annak idején többek között A Karib-tenger kalózai trilógiával hívta fel magára a figyelmet, majd néhány gyengébb alkotást dirigált. Újdonsága, Az Egészség ellenszere azonban igazán ütősnek ígérkezik.

Történet

Egy fiatal és igazán ambiciózus vállalat irányítót (Dane DeHaan) kénytelen a vállalat feje után utazni egy idilli ugyanakkor misztikus wellness központba. A svájci Alpokban található hely nem biztos, hogy pontosan az, aminek látszik és amilyen látszatott próbál kelteni. Hősünk sejtése pedig csakhamar beigazolódik, ugyanis különös dolgokra és megbúvó titkokra lel. Ráadásul hamar rajta is úrrá lesz a különös megbetegedés, ami a többi lakót is megfertőzte.

Szereplők

Dane DeHaan, Mia Goth, Jason Isaacs, Susanne Wuest, Celia Imrie

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar szinkronos előzetes #1 (16E):

Az egészség ellenszere – magyar feliratos előzetes #1 (16E):

Hírek

Érdekességek

Gore Verbinski nevét hallva talán tényleg A Karib-tenger kalózai trilógia ugrik be az embernek. Az amerikai szakember pályájának csúcsát talán valóban ezek a filmet jelentik, ám filmes karrierjét mégis egy szerethető vígjátékkal kezdte. Ez volt az Egértanya. Viszont a thriller és kvázi a rémisztgetés sem áll távol tőle, A kör című történet amerikai változatát ő vezényelhette még 2002-ben. Legutóbb 2013-ban jelentkezett filmmel, akkor A magányos lovas került ki a kezei közül, szintén Johnny Depp főszereplésével, a film azonban nagyot hasalt a mozikban, azóta pedig Verbinski sem igazán dirigált semmit. A művei sorából viszont a Rango-t sem szabad kihagyni, hiszen azzal Oscar-díjat is sikerült nyernie.

Az Egészség ellenszere történet egyrészt Verbinski fejéből pattant ki, de Justin Haythe is ott volt az ötletelésnél és később ő öltötte forgatókönyv formába az egész sztorit. Haythe A magányos lovasnál is közreműködő partner volt, de korábban a Csapda vagy A szabadság útjai is az ő története alapján készülhetett el. A főszerepet Dane DeHaan nyerte el, aki a Luc Besson nevével fémjelzett Valerian és az ezer bolygó városában is hasonlóan előkelő szerepet kapott.

A film forgatásai nagyrészt Németországban zajlottak, a Hohenzollern kastélyban. A kastélyt emiatt 2015. július 13. és július 24. között teljes egészében elzárták a látogatók elől.

Forrás: A Cure for Wellness IMDb adatlap