Dunkirk (2017)

Magyar cím (Korhatár): Dunkirk (12E)

Eredeti cím: Dunkirk

Műfaj: Akció, Dráma, Történelmi,

Játékidő / Technikai információ: – perc / 2.20 : 1

Mozipremier (Francia): 2017. július 19.

Mozipremier (Magyar): 2017. július

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Christopher Nolan

Forgatókönyvíró: Christopher Nolan

Filmstúdió: Warner Bros., Canal+, Ciné+

A Csillagok között után Christopher Nolan ismét új rendezéssel jelentkezik. A helyszín ez alkalommal a második világháború egyik hadszíntere.

Történet

1940 nyarán járunk. A szövetségesek óriási pácban vannak. Francia, belga és brit katonák, több mint 300 000-en a katlanba ragadtak. Körös-körül német csapatok állomásoznak, a több százezres sereg túlélési esélyei nem túl fényesek. A Dinamo hadművelet azonban az ő megmentésüket céloztam meg. Ennek a véres és kemény ütközetnek a történetét ismerhetjük meg Christopher Nolan legújabb filmjéből.

Szereplők

Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, James D’Arcy, Harry Styles, Kevin Guthrie, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Elliott Tittensor, Barry Keoghan, Adam Long, Brian Vernel, Bobby Lockwood, Michael Fox

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

A háromszoros Oscar-jelölt Christopher Nolan jó eséllyel legújabb filmjével is díjesőt ereszt magára és vélhetően a 2018-as Oscar-gálán is számolhatunk majd vele és a Dunkirk-kel.

Nolan életében először készít történelmi ihletésű filmet. Korábban remake-ek, képregény vagy könyvadaptációk, esetleg eredeti sztorik szerepeltek a listáján. Már a Dunkirk forgatása megkezdése előtt lehetett azzal számolni, hogy esetleg egy második világháborús filmmel rukkol elő a direktor. Többször látták Franciaországban anyagot gyűjteni, igaz akkoriban még nem lehetett pontosan tudni, hogy mire is készül.

Nolan ez alkalommal is ragaszkodott ahhoz, hogy a CGI mellőzve legyen. A tengeri csatajelenet felvétele során felmerült, hogy a technikai segítségével elevenítik meg a jelenetet, ám Nolan ragaszkodott ahhoz, hogy valódi rombolókkal dolgozzanak.

A rendező a film forgatásain másodszor dolgozott együtt Hoyte van Hoytema operatőrrel. Korábban a Csillagok között című filmet is együtt készítették el. Az volt Nolan legutóbbi mozifilmje.

Christopher Nolan igazi nagyágyúkkal dolgozhatott egyébként is együtt. Mark Rylance friss Oscar-jelölt. Pont Tom Hardy orra elől happolta el az aranyszobrot. Hardy szintén főszerepet kapott a filmben. Mellettük pedig a szintén Oscar-jelölt Kenneth Branagh is feltűnik majd a filmben.

A produkcióban a One Direction énekese Harry Styles is szerepet kapott, ez lesz az első bemutatkozása mozifilmben. Valamint Cillian Murphy nevét is érdemes lehet megemlíteni, aki negyedszer közösködik Tom Hardy-val.

A film zeneszerzője pedig természetesen Hans Zimmer, aki A sötét lovag trilógián, az Eredeten és a Csillagok között-ön is együtt dolgozott Christopher Nolan-nel.

Forrás: Dunkirk IMDb adatlap