Egy kutya négy élete (2017)

Magyar cím (Korhatár): Egy kutya négy élete (6E)

Eredeti cím: A Dog’s Purpose

Műfaj: Vígjáték, Dráma, Családi

Játékidő / Technikai információ: – perc / 2.35 : 1

Mozipremier (USA): 2017. január 27.

Mozipremier (Magyar): 2017. január

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Lasse Hallström

Forgatókönyvíró: W. Bruce Cameron (regény), Cathryn Michon,

Filmstúdió: Amblin Entertainment, Pariah Entertainment Group,

Magyar forgalmazó: Freeman Film

W. Bruce Cameron nagysikerű regénye adja az alapját Lasse Hallström új filmjének. Az Egy kutya négy életében kutya szemszögből ismerhetjük meg a világot és járhatunk a létezés értelmének nyomában.

Történet

A magával ragadó és igazán kedves történetet egy kutya szemszögéből ismerhetjük meg. Hősünk több kutyaéleten keresztül, több gazdival próbálja megtalálni az élet értelmét. Van, hogy bernáthegyi, máskor pedig egy izgága német juhász bőrében születik újra. Mindeközben pedig izgalmas és felejthetetlen kalandokba keveredik, hogy így fedezze fel a lét és az élet értelmét.

Szereplők

Britt Robertson, Dennis Quaid, Josh Gad, Peggy Lipton, Logan Miller, Juliet Rylance, Pooch Hall, Luke Kirby, John Ortiz, K.J. Apa, Bryce Gheisar, Caroline Cave, Nicole LaPlaca, Gabrielle Rose, Kirby Howell-Baptiste

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer):



Hírek

Érdekességek

W. Bruce Cameron regénye világszerte hatalmas sikert aratott, így nem is csoda, hogy a tengerentúlon ennek a történetnek a jogaira is lecsaptak.

A forgatókönyvet Cathryn Michon készíthette el, aki meglehetősen otthon van Cameron adaptáció témakörben. Korábban két másik Cameron történetből is forgatókönyvet készített (Muffin Top: A Love Story, Cook-Off!).

Az eredeti tervek szerint Bradlay Cooper adhatta volna a kutya hangját a végeredmény. Azonban végül mégsem ő lett a befutó, hanem Josh Gad. Számára nem is újszerű az, hogy csak hangadóként van jelen. A Jégvarázs szerethető hóembere is az ő hangján szólalt meg az eredeti változatban, de az Angry Birds animációs filmhez is adta a hangját. Igaz Bradley Cooper is „csak” ilyen formában volt jelen a Galaxis őrzői 1. Részében.

A főbb szerepeken azonban láthatunk is ismerős arcokat. A női főszerepben Britt Robertson tűnik majd fel. Az ifjú színésznő annak idején sorozatokban szerepelt, legutóbb például A búra alattban is láthattuk, azóta viszont játszott George Clooney oldalán is a Holnapoliszban.

Férfi fronton pedig Dennis Quaid jelenthet erősítést. Őt már úgyis meglehetősen régen láttuk mozifilmben. Még 2012-ben a Movie 43: Botrányfilm egyik szegmensében bukkant fel.

A film rendezését a svéd születésű direktor, Lasse Hallström kapta. A háromszoros Oscar-jelölt szakember eddig olyan filmekkel örvendeztette meg a közönséget, mint Az élet ízei, a Menedék, a Csokoládé vagy a Lazacfogás Jemenben.

Forrás: A Dog’s Purpose IMDb adatlap