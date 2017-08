Egyenesen át (2017)

Magyar cím (Korhatár): Egyenesen át (16E)

Eredeti cím: Flatliners

Műfaj: amerikai horror-dráma, sci-fi

Játékidő / Technikai információ:

Mozipremier (USA): 2017. szeptember 29.

Mozipremier (Magyar): 2017. szeptember 28.

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Niels Arden Oplev

Forgatókönyvíró:

Filmstúdió:

Magyar forgalmazó: Olvasói értékelés: (No Ratings Yet)

Loading...

Vajon mi történik a halál után? Csak úgy tudhatjuk meg, ha átmegyünk.

Történet

Pár orvostanhallgató egyetemista morbid kísérletbe kezd. A kutatásuk legfőbb motivációja az, hogy kiderítsék, van-e élet a halál után. Egy laboratóriumban el is érik a céljaikat, pár percre meghalnak, majd újra élesztik egymást. Visszatérve az életbe természetfeletti erőt és számtalan pozitív hatása van életükre a kis „szünet”. Azonban a kezdeti kaland rémálommá válik. Átjutottak a túloldalra, túlélték, de „egy ajtót nyitva hagytak” maguk után, és a halál követte őket.

Szereplők

Ellen Page, Nina Dobrev, Diego Luna, Charlotte McKinney, Kiersey Clemons, James Norton, Kiefer Sutherland, Steve Byers, Tyler Hynes

Képek

Filmelőzetesek

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

reklam

Hivatalos nemzetközi előzetes (trailer) #1:

Hírek

Érdekességek

A film az azonos címen futó 1990-es alkotás folytatása, melyben Julia Roberts, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Oliver Platt és William Baldwin szerepelt. Sutherland egyébként látható lesz ebben a részben is Nelsonként.

Ellen Page adta a főszereplő hangját a 2013-as Beyond: Two Souls videójátékban. Ennek a történetnek is a középpontjában az áll, hogy mi történik a lelkekkel a halál után. Ez a karakter is tapasztal természetfeletti jelenségeket és képes kommunikálni a túlvilágon tartózkodókkal.

Forrás: Flatliners IMDb adatlap