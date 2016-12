Érkezés [Arrival] (2016)

Magyar cím (Korhatár): Érkezés (12E)

Eredeti cím: Arrival

Műfaj: Dráma, Sci-Fi

Játékidő / Technikai információ: 116 perc / –

Mozipremier (USA): 2016. november 11.

Mozipremier (Magyar): 2016. november

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Denis Villeneuve

Forgatókönyvíró: Eric Heisserer, Ted Chiang (novella)

Filmstúdió: 21 Laps Entertainment, FilmNation Entertainment

Magyar forgalmazó: InterCom

Denis Villeneuve a Fogságban és a Sicario című filmjeit követően egy kicsit más beütésű témát választott magának. A 2016-ban érkező mozijában a földönkívüliek Földre szállását vizionálja.

Történet

Ez az idő is elérkezett. A földönkívüli idegenek kapcsolatba léptek az emberiséggel. Mit kapcsolatba léptek, megérkeztek, a Földön vannak. A hatalmas sárgolyó néhány pontján ugyanis óriási és titokzatos tárgyak szállnak le, a fedélzetükön nem földi lényekkel.

Az amerikai hadsereg először nem a támadást választja megoldásként, hanem létrehoznak egy különleges egységet, hogy az ő segítségükkel döntsék el, hogy mi a teendő. Igyekeznek felvenni a kapcsolatot az idegenekkel és kommunikálni velük, de az esetleg háborúra is felkészülnek.

A különleges egységben több civil is helyet kap, köztük egy nyelvész (Amy Adams), akinek a főfeladata, hogy megfejtse az idegenek nyelvét, ezzel lehetségessé téve a két faj közti kommunikációt. Ennek okán ő is ott van az idegen űrhajó fedélzetén, amikor a földi legénység találkozik az első idegen lénnyel. Ezt követően egyre inkább úgy tűnik, hogy ő van az események középpontjában. Víziók és emlékképek gyötrik, miközben zajlik az emberiség legnagyobb kalandja, melynek során eldől, hogy háborúba vagy békébe torkollik ez az egész.

Szereplők

Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O’Brien, Tzi Ma, Nathaly Thibault, Abigail Pniowsky, Leisa Reid, Ruth Chiang, Julia Scarlett Dan, Julian Casey, Andrew Shaver, Max Walker, Russell Yuen,

Képek

Filmelőzetesek



Hivatalos magyar feliratos előzetes (trailer) #1:

Hivatalos eredeti nyelvű előzetes (trailer) #2:

Érdekességek

A tesztvetítések során a film a „Story of Your Life” címet viselte. A közönség viszont nem díjazta ezt. Villeneuve és csapata ezt követően döntött az Arrival (Érkezés) mellett. Az eredeti cím mondjuk nem csoda, hiszen a sztori egy 2000-ben íródott novella alapján készülhetett el. Ted Chiang története a Story of Your Life címet viseli.

Ez a film Denis Villeneuve rendező első sci-fi beütésű alkotása. Igaz eredetileg nem ő volt a rendezői poszton. Mielőtt megkapta a széket úgy tűnt, hogy Nic Mathieu első filmje lehet az Arrival. Ő végül majd 2017-ben a Spectral című akció-sci-fivel mutatkozhat be.

Jeremy Renner és Amy Adams már szerepeltek közösen egy filmben. 20013-ban az Amerikai botrány forgatásain dolgozhattak együtt. Jeremy Renner-től mint tudjuk a képregénymozik sem idegenek. Sólyomszemként láthatjuk a Marvel-es történetekben. Míg Amy Adams a másik oldalt választotta. Igaz ő nem szuperhős, hanem Superman szerelme.

Forrás: Arrival IMDb adatlap