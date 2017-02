A galaxis őrzői 2. 3D (2017)

Magyar cím (Korhatár): A galaxis őrzői 2. (BA)

Eredeti cím: Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Műfaj: Akció, Sci-Fi

Játékidő / Technikai információ: – perc / 2.35 : 1 – 3D verzió

Mozipremier (USA): 2017. május 4.

Mozipremier (Magyar): 2017. május 4.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: James Gunn

Forgatókönyvíró: James Gunn, Dan Abnett (történet),

Filmstúdió: Marvel Studios

Magyar forgalmazó:

James Gunn remekül mutatkozott be a Marvel Filmes Univerzumában A galaxis őrzőivel. Olyannyira, hogy az első felvonás után a második rendezését is ő kapta. Az őrzők 2017 májusában szabadítják el az őrületet a mozikban.

Történet

Peter Quill (Chris Pratt) és újdonsült csapata ismét egy izgalmas kalandba vág. Star-Lord barátaival indul útnak, Gamorával (Zoe Saldana), az izgága mosómedvével (Bradley Cooper), az átalakult Groottal (Vin Diesel) na és nem utolsó sorban Drax-szel (Dave Bautista).

A kis csapat ez alkalommal Peter vérszerinti apját szeretné felkutatni, hogy kiderítsék, honnan is származik ő valójában. Természetesen ez alkalommal az Awesome Mix második része is felcsendül majd a kalandozás során. Ráadásul régi ismerősök is visszatérnek. Úgy mint Yondu (Michael Rooker), aki fontos információkkal szolgál majd Star-Lord apjáról.

Szereplők

Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Chris Sullivan, Sylvester Stallone, Bradley Cooper, Elizabeth Debicki, Vin Diesel, Kurt Russell, Nathan Fillion, Dave Bautista, Tommy Flanagan, Michael Rooker, Glenn Close, Sean Gunn,

Érdekességek

James Gunn egy korábbi interjúban azt ígérte, hogy ez a film minden olyan kérdésre választ ad majd, amire az első felvonásban nem kaptak választ a nézők.

Meglepetésre Nebula szerepében Karen Gillan is visszatér a folytatásban. James Gunn és Kevin Feige is szerették volna, ha David Bowie egy cameo erejéig feltűnik a filmben. Az énekes-zeneszerző sajnálatos halála miatt ez azonban nem történhetett meg.

Star-Lord apjának szerepére többen is pályáztak. A hírek szerint Al Pacino, Viggo Mortensen, Gary Oldman és Liam Neeson is „harcban” volt a szerepért. Végül azonban Kurt Russell lett a befutó. 2016 februárjában erősítettek meg, hogy ő kapta a szerepet. Egyébként a színész egykori társa Sylvester Stallone is kapott egy kisebb szerepet a produkcióban. Annak idején a Tango & Cash-ben játszották a két főszerepet. Sőt Vin Diesellel is van közös filmje ezen kívül is. A Halálos iramban 7. része.

Az eredeti tervek úgy szóltak, hogy 2017 júliusában küldik mozikba a film második részét. Végül azonban előrébb hozták a bemutatót 2017 májusára.

Egy időben úgy tűnt, hogy a film második részének főgonosza Matthew McConaughey lehet. A színész azonban végül lemondott a lehetőségről.

Forrás: Guardians of the Galaxy Vol. 2. IMDb adatlap