Halálos iramban 8 (2017)

Magyar cím (Korhatár): Halálos iramban 8. (BA)

Eredeti cím: The Fate of the Furious

Műfaj: Akció, Krimi, Thriller,

Játékidő / Technikai információ: – / 2.35 : 1 – D-Cinema

Mozipremier (UK): 2017. április 14.

Mozipremier (Magyar): 2017. április 13.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: F. Gary Gray

Forgatókönyvíró: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Filmstúdió: Itaca Films, One Race Films, Original Film

Magyar forgalmazó: UIP-Duna Film

A megállíthatatlan széria 2017-ben már a nyolcadik felvonással tér vissza a vászonra. A csapat szinte a régi, az iram viszont az eddigieknél is halálosabb.

Történet

Dominic Toretto (Vin Diesel) és családja úgy tűnik nem tud szabadulni a múlttól. A fiúk és lányok újabb akciókba keverednek, hogy ez alkalommal is végig akciózzák az egész világot. A borsot viszont ez alkalommal nem csak Deckard Shaw (Jason Statham) töri az orruk alá, hanem egy új gonoszra is számíthatunk.

Szereplők

Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham, Scott Eastwood, Lucas Black, Helen Mirren, Vin Diesel, Jordana Brewster, Kurt Russell, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kristofer Hivju, Tyrese Gibson, Theresa Cook,

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



A legújabb eredeti nyelvű SUPER BOWL előzetes (trailer):

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

Nyolcadik felvonásához érkezik a Halálos iramban széria, amely immáron Paul Walker főszereplése nélkül készülhetett el. Megállás azonban a hírek szerint nem lesz. Látva a hetedik rész sikerét a producerek úgy döntöttek, hogy érdemes még folytatni a történetet. Vin Diesel pedig akkoriban azt ígérte, hogy még egy trilógiára való részt szeretnének összehozni, így 2019-ben és 2021-ben is számíthatunk egy újabb akcióval és száguldással fűszerezett vad kalandra.

A rendezői poszton James Wan után újabb direktor bizonyíthat. A stúdió választása arra az F. Gary Gray-re esett, aki Az olasz melóval és A törvénytisztelő polgárral is bizonyította már hozzáértését, míg legutóbb a Straight Outta Compton került ki a kezei közül.

A film forgatásai több helyen is zajlottak, a főhelyszínünk viszont az ígéretek szerint New York lesz, valamint újfent számíthatunk utcai versenyekre, amelyek az elmúlt részekben talán egy kicsit kikoptak a szériából. A csapat emellett Kubában és Izlandon is forgatott jeleneteket. Utóbbi helyszínen hatalmas robbanásokat is felvettek, állítólag akkorát, amelyre még nem volt példa a szigetország életében.

Egyes pletykák szerint Eva Mendes is visszatérhet Fuentes nyomozó személyében a vászonra. Mr. Nobody alias Kurt Russell sem marad ki a történetből. A hetedik felvonásban már előkerülő karakter ráadásul az ígéretek szerint ez alkalommal nagyobb szerepet kap. Új karakterként pedig Charlize Theron-nak örülhetünk. A színésznő ráadásul a hírek szerint egy főgonoszt formálhat meg. Először történhet meg a franchise életében, hogy ilyen szerepben egy nő bukkan fel.

