Hegyek között (2017)

Magyar cím (Korhatár): Hegyek között (12E)

Eredeti cím: The mountain between us

Műfaj: amerikai akció-kaland-dráma

Játékidő / Technikai információ: 90 perc

Mozipremier (USA): 2017. október 06.

Mozipremier (Magyar): 2017. október 19.

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Hany Abu-Assad

Forgatókönyvíró: J. Mills Goodloe, Charles Martin

Filmstúdió: Twentieth Century Fox Entertainment

Magyar forgalmazó: Intercom Olvasói értékelés: (No Ratings Yet)

Loading...

Film két idegen összefogásáról, és a zord téllel való harcáról.

Történet

Egy tragikus repülőgépszerencsétlenség után két túlélő, Ben és Alex – miután rájönnek, hogy segítség nem fog érkezni- közösen vágnak neki a gyilkos, hófedte hegyeknek, hogy megtalálják a menekülés útját. Nem csak az elemekkel kell harcolniuk, hanem saját magukkal is, hogy túléljék a veszélyekkel teli vidéket.

Szereplők

Kate Winslet, Idris Elba, Dermot Mulroney, Beau Bridges, Lucia Walters

Képek

Filmelőzetesek

Hivatalos nemzetközi előzetes (trailer) #1:

Hírek

Érdekességek

Eredetileg Margot Robbie és Michael Fassbander is a szereplők között volt, de változások és időbeosztási problémák miatt elbocsátották őket a projektből.

A produkció készületei pár napot késtek Kate Winslet miatt, aki a néha Alan Rickman megemlékezése miatt nem tudott forgatni.

Dermot Mulroney-nek ez már a második olyan filmje, amelyben repülőgépszerencsétlenség történik. (Az első Liam Neeson főszereplésével készült Fehér pokol című thriller volt.)

Forrás: The mountain between us IMDb adatlap