John Wick: 2. Felvonás (2017)

Magyar cím (Korhatár): John Wick: 2. felvonás (18)

Eredeti cím: John Wick: Chapter 2.

Műfaj: Akció, Krimi, Thriller,

Játékidő / Technikai információ: – perc / –

Mozipremier (USA): 2017. február 10.

Mozipremier (Magyar): 2017. február

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Chad Stahelski

Forgatókönyvíró: Derek Kolstad

Filmstúdió: 87Eleven, Lionsgate, Thunder Road Pictures

Magyar forgalmazó: InterCom

Keanu Reeves ismét az ex-bérgyilkos John Wick bőrébe bújik, hogy rendet tegyen az alvilágban. Ez alkalommal azonban még többet kell akciózni, hogy az ő igaza legyen az erősebb.

Történet

A John Wick első felvonásában úgy tűnhetett, hogy az egykori bérgyilkos talán végleg búcsút int útjának. Az utolsó utáni melóval bosszút állt és örökre hátat fordít a szakmának. A bérgyilkos meló azonban nem ilyen. A profi bérgyilkos kalandja tovább folytatódik egy még akciódúsabb és még több durvaságot és harci jelenetet ígérő filmben.

Szereplők

Keanu Reeves, Ruby Rose, Ian McShane, John Leguizamo, Bridget Moynahan, Peter Stormare, Laurence Fishburne, Lance Reddick, David Patrick Kelly, Thomas Sadoski, Common, Aly Mang, Toshiko Onizawa, Nancy Cejari, Heidi Moneymaker,

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Eredeti nyelvű előzetes (trailer) #2:

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

A kaszkadőrből lett rendező Chad Stahelski és akkori társa David Leitch igazán odatették magukat, amikor összehozták a John Wick című filmet. Korábbi szakmájuknak emléket állítva remek akciójeleneteket pakolgattak egymásra, ami könnyedén segített elvinni a film amúgy talán kicsit egyszerű történetét. A végeredmény Stahelski számára is sikert hozott, de nagyon úgy tűnt, hogy egy rövidebb mellékvágány után Keanu Reeves is visszatalált az útjára és nyers erővel robbant vissza a mozikba. Nem csoda, hogy a stúdió rögvest folytatást akart, aminek Reeves és Satahelski sem volt ellenére. Sőt a hírek szerint a történet egy trilógiában teljesedne be, így 2017 után joggal várjuk majd, hogy Keanu Reeves harmadszor is visszabújjon John Wick bőrébe.

A folytatásra Keanu Reeves egykori harcos társát is sikerült rábeszélni. Így a filmben Laurence Fishburne is szerepet kapott. A páros legutóbb 2003-ban, a Mátrix – Forradalmak forgatásán dolgozhatott együtt. Igaz a Mátrix trilógia forgatásán nem csak Laurence Fishburne-nel dolgozhatott együtt. A rendező Chad Stahelski is ott volt a csapatban. Akkor kaszkadőrként segített a csapat munkáját.

Peter Stormare személyében Keanu Reeves egy másik régi ismerőse is szerepet kapott a John Wick folytatásában. Korábban ugyanis a színésszel a Szív/rablókon és a Constantine – A démonvadászon is dolgoztak együtt.

A John Wick második részének forgatásai már 2015 őszén megkezdődtek. A film forgatókönyvét ez alkalommal is Derek Kolstad készítette el.

