A Karib-tenger kalózai 5: Salazar bosszúja (2017)

Magyar cím (Korhatár): A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (12E)

Eredeti cím: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Műfaj: Akció, Kaland, Vígjáték,

Játékidő / Technikai információ: – perc / 2.35 : 1

Mozipremier (USA): 2017. május 26.

Mozipremier (Magyar): 2017. május 25.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Forgatókönyvíró: Jeff Nathanson, Ted Elliott,

Filmstúdió: Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films

Magyar forgalmazó: Olvasói értékelés: (10 votes, average: 4.70 out of 5)

Loading...

Meglehetősen sokat kellett arra várni, hogy folytatódjon A Karib-tenger kalózai franchise. A legutóbbi részt ugyanis 2011-ben mutatták be. Ha lassan is, de biztosan azonban elkészült az ötödik felvonás, amelyben szinte az összes jól ismert szereplőnk visszatér.

Történet

Jack Sparrow (Johnny Depp) kapitány sosem volt az a csendes fajta az élete pedig kalandok sorozata, ezt jól tudjuk. Azonban eddigi problémái talán felejthetőnek is nevezhetőek a mostanihoz képest. Felbukkan ugyanis a színen Salazar kapitány (Javier Bardem), Jack régi nemezise, aki ráadásul szellem kalózaival együtt szeretné levadászni hősünket. Illetve nem csak őt, hanem az összes kalózt a tengereken.

Jack Sparrow-nak most egy egyetlen esélye van arra, hogy túlélje a Salazarral történő találkozást. Ha megtalálja és felhasználja elleni a tengerek istenének, Poseidon-nak a szigonyját.

Szereplők

Johnny Depp, Kaya Scodelario, Orlando Bloom, Golshifteh Farahani, Javier Bardem, Kevin McNally, Brenton Thwaites, Geoffrey Rush, David Wenham, Stephen Graham, Paul McCartney, Mahesh Jadu, Adam Brown, Jessica Green, Martin Klebba,

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

A Karib-tenger kalózai 5. részében több már korábban megismert szereplőnk is visszatér. Igaz nem volt egyszerű mindenkit újból a fedélzetre szólítani. Keira Knightley például nem igazán hajlott a dologra, úgy gondolat, hogy 5 év kihagyás hosszú idő, azonban végül a szintén visszatérő Orlando Bloom vette rá arra, hogy mondjon igent.

A gonosz Salazar kapitányt nem mindig így hívták és nem is Javier Bardem volt az első számú jelölt a szerepre. A karakter a forgatókönyv egy korai változatában Brand néven futott és Christoph Waltz volt a kiszemelt színész. Ő azonban végül nem tudta vállalni, így került a képbe Bardem, így viszont a karaktert is átnevezték és a kissé mediterrán beütésű Salazar-ra keresztelték. Érdekesség lehet, hogy korábban Javier Bardem felesége, Penelope Cruz is feltűnt már A Karib-tenger kalózai franchise-ban.

A rendezést a norvég páros, Joachim Ronning és Espen Sangberg vezényelhette, akiktől a Las Bandidas-t láthattuk. Igaz ezen a poszton is több szakembert emlegettek, például Sam Raimi, Alfonso Cuarón és Tim Burton neve is felmerült.

A film forgatásain Johnny Depp súlyos sérülést szenvedett. Egy darabig nem is tudott dolgozni, hiszen vissza kellett utaznia az Államokba a gyógykezelésére.

Forrás: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales IMDb adatlap