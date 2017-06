Kipörgetve (2017)

Magyar cím (Korhatár): Kipörgetve (16)

Eredeti cím: Overdrive

Műfaj: Akció, Thriller

Játékidő / Technikai információ: 94 perc / 1:34:0

Mozipremier (USA): 2017. július 06.

Mozipremier (Magyar): 2017. július 06.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Antonio Negret

Forgatókönyvíró: Michael Brandt, Derek Haas

Filmstúdió: Kinology, Sentient Pictures, Umedia

Magyar forgalmazó: FREEMAN FILM Olvasói értékelés: (No Ratings Yet)

Loading...

Történet

Az „Elrabolva” trilógia készítőitől és a „Wanted” című film forgatókönyv-íróitól egy újabb látványos akció-thriller érkezik a hazai mozikba, egyenesen a francia Riviéráról, melyben Andrew ( Scott Eastwood) és Garrett (Freddie Thorp) Foster, a hírhedt tolvaj testvérpár egy gyönyörű , több millió eurót érő Bugattit próbálnak elkötni a helyi maffiavezértől.

Azonban a rablás meghiúsul, és a dühös tulajdonos Jacomo Morier (Simon Abkarian) ultimátumot ad a fivéreknek: Vagy ellopják az ősellenség féltve őrzött 1962-es Ferrari 250 GTO-ját, vagy az életükkel fizetnek hibájukért.

A cseles Foster testvérek végül nem vallanak kudarcot. Az említett sport autót is megszerzik, és a maffiafőnök számításainak is keresztbe tesznek.

Szereplők

Ana de Armas, Scott Eastwood, Gaia Weiss, Clemens Schick, Simon Abkarian, Freddie Thorp, Moussa Maaskri, Fabian Wolfrom

Képek



Filmelőzetesek (trailer)

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

reklam

Hivatalos nemzetközi előzetes (trailer) #1:

Hírek

Érdekességek

A film forgatása tavaly január elején kezdődött Párizsban, Monacoban, illetve Marseilles-ben, olyan híres színészpalántákkal, mint például a főszereplő Scott Eastwood. Scott már jártas a száguldó luxusjárgányok és autóversenyek világában, hiszen idén már láthattuk a Halálos Iramban nyolcadik részében is. Scott mellett a filmvásznon felbukkan az ifjú színésznőt Ana de Armas is, ki hónapokig kis hazánkban forgatott a „Szárnyas Fejvadász 2049” stábjával.

Az ígéretes tehetségek mellett a menő autók és a mediterrán tájak is lehengerlő látványt ígérnek.

Forrás: Kipörgetve IMDb adatlap