Kong: Koponya-sziget 3D (2017)

Magyar cím (Korhatár): Kong: Koponya-sziget (BA)

Eredeti cím: Kong: Skull Island

Műfaj: Akció, Kaland, Fantasy,

Játékidő / Technikai információ: – perc / 3D verzió

Mozipremier (USA): 2017. március 10.

Mozipremier (Magyar): 2017. március

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Jordan Vogt-Roberts

Forgatókönyvíró: Max Borenstein, Derek Connolly

Filmstúdió: Legendary Pictures, Warner Bros.

A Warner Bros. úgy döntött, hogy érdemes újból vászonra álmodni néhány rémséges óriás szörnyet. Godzillát már csatasorba állították, hamarosan pedig az óriás majom King Kong is követi a példáját.

Történet

Ez a film nem a már jól ismert óriás majmos sztorit tárja a kedves néző elé. A New York-ban játszódó nő rablós történetet ugyanis már több alkalommal is láthattuk. A mostani alkalommal a kezdetek kezdetére kalauzolnak minket vissza. A Koponya-sziget és az ott élő óriás majom felfedezése kapja a főszerepet.

Egy maréknyi ember indul útnak, hogy felfedezzék mit is rejteget a Koponya-sziget. A kutatásaik során azonban olyan dolgot találnak, amelyre ők maguk sem gondoltak volna.

A történet ráadásul egy nagyobb univerzum része lesz. A stúdió ugyanis már korábban megerősítette, hogy a King Kong és Godzilla hamarosan egy közös filmben is tiszteletét teheti.

Szereplők

Brie Larson, Tom Hiddleston, Toby Kebbell, Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly, Shea Whigham, Corey Hawkins, Thomas Mann, Jason Mitchell, John Ortiz, Tian Jing, Will Brittain, Terry Notary, Marc Evan Jackson

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Első nemzetközi előzetes eredeti nyelven (trailer):

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer):

Hivatalos eredeti nyelvű előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

A forgatások nagy része Hawaii-on zajlott. Sőt mi több ugyanazon a helyszínen dolgozott a stáb, ahol a Jurassic World forgatásai is zajlottak.

Eleinte úgy tűnt, hogy Michael Keaton és J. K. Simmons is szerepet kaphatnak a végeredményben. Végül azonban egyikőjük sem tudta vállalni a forgatásokat, más munkáik miatt. Így Keaton karakterének szerepére Samuel L. Jackson ugorhatott be. J. K. Simmons szerepét John C. Reilly-re osztották. Mindkét színész rendelkezik már Oscar-jelöléssel. Sőt a stábban egy Oscar-nyertes színésznő Brie Larson is szerepet kapott. Úgy tűnt, hogy Russell Crowe is feltűnik majd a filmben. Ám ez a hír végül nem bizonyult igaznak.

A hírek szerint az eredettörténetnek szánt film 1971-ben játszódik majd. A rendezést végül Jordan Vogt-Roberts vezényelte. Tőle korábban A nyár királyait láthattuk. Azonban mielőtt ő megkapta volna a rendezői stafétát úgy tűnt, hogy Joe Cornish kezébe kerülhet minden. Cornish rendezőként annak idején az Idegen arcokkal mutatkozott be, de forgatókönyvíróként dolgozott A Hangyán is. Végül ő azonban úgy döntött, hogy nem vállalja a feladatot.

A főszerepen Tom Hiddleston is látható lesz, mellette pedig Toby Kebbell és John Goodman is felbukkan majd.

Forrás: Kong: Skull Island IMDb adatlap