A kör [The Circle] (2017)

Magyar cím (Korhatár): A kör (16)

Eredeti cím: The Circle

Műfaj: Sci-fi, Dráma, Thriller

Játékidő / Technikai információ: – perc / –

Mozipremier (USA): 2017. április 28.

Mozipremier (Magyar): 2017. április

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: James Ponsoldt

Forgatókönyvíró: James Ponsoldt, Dave Eggers (regény)

Filmstúdió: Sons of Manual, MK2 Productions

Magyar forgalmazó: Big bang Media

Dave Eggers nagy sikerű regényének filmes változata Tom Hanks és Emma Watson szereplésével érkezik, Az élet habzsolva jó című film rendezőjétől.

Történet

Mae Holland (Emma Watson) életében komoly változás történik. A Szilícium-völgy egyik legmenőbb technikai óriás cégénél kap állást, a nő ráadásul nem is rest élni a lehetőséggel. Igyekszik a legjobb munkaerővé válni, aminek köszönhetően villámgyorsan szedi a lábait a vállalati ranglétrán.

Erre természetesen a cég vezetője, Bailey (Tom Hanks) is felfigyel. A szinte látnoki képességekkel bíó szakember pedig újabb lehetőséget kínál a lány számára. Arra kéri, hogy élesben tesztelje a cég legújabb termékét, a SeeChange nevű kamerát, amelynek köszönhetően élete nyitott könyvé válik a nyilvánosság előtt.

Mae belemegy a dologban és hisz a további előrelépésben. A probléma csak az, hogy talán az ember nem lehet biztonságban, ha minden lépését követhetik.

Szereplők

Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan, Bill Paxton, John Boyega, Patton Oswalt, Ellen Wong, Glenne Headly, Ellar Coltrane, Poorna Jagannathan, Nate Corddry, Frederick Koehler, Elvy Yost, Abraham Lim, Smith Cho,

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer):

Hírek A kör előzetes – Emma Watson egy szilícium-völgyi thriller-ben A Tom Hanks, Emma Watson és John Boyega nevével fémjelzett A kör című film nem azonos az egykori horrorsikerrel. Esetünkben James Ponsoldt érdekfeszítő drámájáról van szó, amelybe azért bőven férnek thrilleres elemek is.Dave... 2016 december 10

Érdekességek

Eleinte úgy tűnt, hogy A kör főszerepét az újabban szintén komoly népszerűségnek örvendő Alicia Vikander-re osztják. A színésznő azonban egy ütősebbnek tűnő projektet választott és inkább a Jason Bourne film női főszerepére írt alá.

Tom Hanks szereplése pedig talán nem is volt sosem kérdéses. A színész ugyanis az elmúlt évben már főszerepet kapott egy másik Dave Eggers regény filmváltozatában. Akkor az A Hologram for the King egyik központi figurája lehetett.

Az említett szerző regényéből ez alkalommal James Ponsoldt készíthetett forgatókönyvet. Az amerikai direktor legismertebb filmje Az élet habzsolva jó, de a Szárazon és A turné vége is az ő nevéhez köthető.

A filmben nem csak Tom Hanks és Emma Watson számít ismertnek. Utóbbi karakter édesapját például Bill Paxton alakítja, de szerepet kapott a Star Wars: Az ébredő Erőben világra szóló ismertséget szerző John Boyega is. Illetve talán a Galaxis őrzői Nebula-járól, Karen Gillan-ről sem érdemes megfeledkezni.

Bill Paxton és Tom Hanks már korábban is dolgoztak együtt. Igaz annak jó néhány éve. 1995-ben az Apollo-13 forgatásain mindketten érdekeltek voltak.

Forrás: The Circle IMDb adatlap