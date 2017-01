Körök [Kör 3] (2017)

Magyar cím (Korhatár): A Körök (18)

Eredeti cím: Rings

Műfaj: Dráma, Horror

Játékidő / Technikai információ: – perc / –

Mozipremier (USA): 2017. február 3.

Mozipremier (Magyar): 2017. február

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: F. Javier Gutiérrez

Forgatókönyvíró: Jacob Estes, Akiva Goldsman,

Filmstúdió: BenderSpink, Macari/Edelstein, Parkes+MacDonald Image Nation

Magyar forgalmazó: Olvasói értékelés: (2 szavazat értéke: 5.00 csillag) Loading...

Samara, a kútból előmászó kislány hamarosan ismét előkerült, a szörnyűséges felvétellel egyetemben és megkezdődik a terror magas iskolája. Ez alkalommal F. Javier Gutiérrez rendezésében.

Történet

Julia (Matilda Anna Ingrid Lutz) egy kicsit aggódik barátja, Holt (Alex Roe) miatt. A srác ugyanis felfedez egy szörnyűséges mítoszt. Egy videofelvételt, amelyet ha az ember megnéz csörren a telefon, egy síron túli hang pedig azt ígéri, hogy: „7 nap múlva meghalsz!”. Julia úgy dönt, hogy feláldozza saját magát, hogy megmentse szerelmét. Nyomozásai során azonban egy igazán érdekes dologra bukkan. Egy másik filmre, ami a már jól ismert felvételen kapott szerepet.

Szereplők

Vincent D’Onofrio, Laura Wiggins, Aimee Teegarden, Johnny Galecki, Lizzie Brocheré, Alex Roe, Zach Roerig, Bonnie Morgan, Matilda Anna Ingrid Lutz, Brandon Larracuente, Andrea Powell, Kati Akins, Jill Jane Clements, Surely Alvelo, Chris Greene

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos második magyar feliratos előzetes (trailer):

Hivatalos magyar feliratos előzetes (trailer) #2:

Hivatalos eredeti nyelvű előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

Sokáig az a hír járta, hogy A körök a korábbi két filmet időben megelőzi majd. A történet korábban játszódik, amolyan előzményfilm lesz. Ezt aztán később a rendező, F. Javier Gutiérrez cáfolta. A direktor egy Twitter üzenetben jelezte, hogy az általa készített film folytatás lesz, ami a jelen korunkban játszódik majd.

A készítők nagyon ügyeltek arra, hogy a filmben Samara-t alakító színésznő sminkje tökéletes és igazán ijesztő legyen. Az ezért felelős csapat 6 és fél órát dolgozott azon, hogy a lehető legrémisztőbb maszkkal ruházzák fel őt. Ez a feladat ez alkalommal már nem Rick Baker kezében összpontosult. A legutóbbi Kör film esetében övé volt ez a munka, 2015-ben viszont nyugdíjba vonult. A helyét azonban egyik protezsáltja, Arjen Tuiten vehette át, aki például a Demóna sminkes feladatait is ellátta.

Naomi Watts ugyan szerepet kapott az elmúlt két Kör filmben, a harmadik felvonásban azonban semmilyen formában nem számíthatunk a feltűnésére.

A körök forgatókönyvén többen is dolgoztak. Akiva Goldsman (Angyalok és démonok, Legenda vagyok, Az 5. hullám), Jacob Estes (Áldatlan állapotok) és David Loucka (Ház az utca végén) is kapott lehetőséget. A spanyol rendező korábban hazájában készített egy mozifilmet Trés días címen. Egy izgalmas világvégét vizionáló díjnyertes produkcióról van szó. Az új filmben az Agymenők sztárja Johnny Galecki és Vincent D’Onofrio is szerepet kapott.

Forrás: Rings IMDb adatlap