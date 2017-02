A LEGO Ninjago Film (2017)

Magyar cím (Korhatár): A LEGO Ninjago Film (6E)

Eredeti cím: The LEGO NINJAGO Movie

Műfaj: Animációs, Akció, Kaland

Játékidő / Technikai információ: – perc / 2.35 : 1

Mozipremier (USA): 2017. szeptember 21.

Mozipremier (Magyar):

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Charlie Bean, Paul Fisher

Forgatókönyvíró: Hilary Winston, Bob Logan

Filmstúdió: Animal Logic, Animal Logic, LEGO System A/S

Magyar forgalmazó: InterCom

A Warner Bros úgy tűnik, hogy egy percig sem pihen, ha LEGO filmekről van szó. Alig, hogy bemutatkozott a Lego Batman – A film, máris érkezhet egy újabb LEGO kaland, ez alkalommal a Ninjago.

Történet

Hat fiatal nindzsa, Lloyd (Dave Franco), Jay (Kumail Nanjiani), Kai (Michael Pena), Cole (Fred Armisen), Zane (Zach Woods) és Nya (Abbi Jacobson) kénytelenek hadba vonulni és megvédeni szeretett otthonukat, Ninjago-t. Szerencsére nincs nehéz dolguk, hiszen igazi harcosokká válhatnak, komoly fegyverarzenált kapnak és fémmonstrumokat irányhatnak. Ezzel pedig talán van esélyük arra, hogy legyőzzék a gonoszt, akiről kiderül, hogy egyikőjük apja.

Nem annyira meglepő, hogy a Warner felügyelete alatt a LEGO Ninjago Film is elkészülhetett. A sorozatos alapokkal rendelkező sztori ugyanis már jó ideje formálódott. Az eredeti tervek ráadásul úgy szóltak, hogy 2016 szeptemberébe kerül a mozikba a végeredmény. Végül egy komolyabb csúszás következett, így csak 2017 őszén érkezhet meg a mozikba a végeredmény.

Szereplők

Olivia Munn, Jackie Chan, Justin Theroux, Dave Franco, Michael Peña, Zach Woods, Abbi Jacobson, Kumail Nanjiani, Fred Armisen

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1.:

Hírek

Érdekességek

A Ninjago film forgatókönyvén rengetegen dolgoztak. A végső formában öntés Paul Fisher, Hilary Winston (A nevem Earl. Balfékek) és Bob Logan (Bújj, bújj ördög!) feladata volt.

A rendezői feladatokat ezt követően Logan és Fisher látták el, igaz ebbe a dologba az a Charlie Bean is bekapcsolódott, aki korábban például a Pindúr pandúrok című rajzfilm sorozaton is dolgozott.

A munkálatok az Animal Logic berkein belül zajlottak. A stúdió az eddigi LEGO-filmeken is dolgozott, de speciális effektekért felelt olyan produkciókban, mint a hamarosan mozikba kerülő Alien: Covenant vagy A galaxis őrzői 2. része. Emellett viszont a legutóbbi Bosszúállók filmen, a Mátrixon vagy Harry Potter alkotáson is dolgoztak a stúdió munkatársai.

A stáblista hangadói közé sikerült igazi nagyágyúkat is megszerezni. Az egyik karakternek az eredetiben Jackie Chan kölcsönzi a hangját. Mellette pedig Olivia Munn, Justin Theroux és Michael Pena is hallható lesz. Dave Franco pedig úgy szintén. Neki nem is ez lesz az első LEGO-s kiruccanása. Korábban egy kisebb szerep erejéig A Lego-kalandban is „találkozhatott” vele a közönség.

Forrás: The LEGO NINJAGO Movie IMDb adatlap