Logan [Farkas 3] (2017)

Magyar cím (Korhatár): Logan/Farkas 3. (BA)

Eredeti cím: Logan

Műfaj: Akció, Sci-Fi

Játékidő / Technikai információ: – perc / –

Mozipremier (USA): 2017. március 3.

Mozipremier (Magyar): 2017. március

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: James Mangold

Forgatókönyvíró: David James Kelly, Michael Green,

Filmstúdió: Donners’ Company, Marvel Entertainment, TSG Entertainment

Hát ez a pillanat is eljött. Készülhetünk a búcsúra. Hugh Jackman utoljára ölti ki karmait, utolsó alkalommal bújik Farkas bőrébe ebben a mozifilmben.

Történet

A nem túl távoli jövőben, 2024-ben járunk. Az X-Men elveszett, köszönhetően Nathaniel Essex vállalati igazgató hathatós munkájának. Logan (Hugh Jackman) és Charles Xavier (Patrick Stewart) kénytelen megbirkózni ezzel az új helyzettel. A világ káosz és zűrzavar közepette tengődik.

Ha pedig ez nem volna elég úgy tűnik, hogy hőseinken is fog az idő. Logan öngyógyító képességei gyengülnek. X professzor pedig Alzheimer-kórban szenved, így folyamatosan felejt. Logan így szinte csak magára számíthat a Nathaniel Essex elleni harcban, bár a képbe becsatlakozik egy fiatal lány is, Laura Kinney (Sienna Novikov), aki Farkas női klónjának felel meg.

Szereplők

Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Doris Morgado, Patrick Stewart, Sienna Novikov, Elizabeth Rodriguez, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Dave Davis, Eriq La Salle, Julia Holt, Lauren Gros, Elise Neal, Juan Gaspard, Jaden Francis

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #2:

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

Hugh Jackman utoljára vállalta Farkas szerepét. Ezt már több korábbi interjúban is megerősítette. Így jó eséllyel búcsúzhatunk az általa alakított karaktertől is. Azonban nem ő a franchise egyetlen búcsúzója. Patrick Stewart is bejelentette, hogy utolsó alkalommal alakítja X professzort a vásznon.

Korábban az a hír járta, hogy Victor Creed szerepében Liev Schreiber is visszatér a Logan-ben. Ezt azóta nem erősítette meg a stúdió és nyomát sem látni. Igaz cáfolat sem érkezett a dologgal kapcsolatban.

A harmadik és egyben utolsó Farkas film kicsit kilóg majd a sorból. Az ígéretek úgy szóltak, hogy R-es besorolású alkotásról beszélhetünk. Ahogy mondjuk azt a Deadpool esetében is kaptuk a Fox-tól. Így a korábbiaktól eltérően egy véresebb és durvább produkció lehet a végeredmény. A döntés pont a Deadpool sikerének köszönhetően hozták meg a Fox fejesei.

Sienna Novikov karaktere, Laura Kinney vagy ha úgy tetszik X-23, először mutatkozik meg a vásznon. A fiatal színészlánynak ez lesz az első komolyabb szerepe.

A film egyik gonosza Donald Pierce lesz, akit Boyd Holbrook alakít. Mindemellett azonban Mr. Sinister feltűnésére is számíthatunk, bár az október 20-án érkezett első előzetesben erre utaló nyomot még nem kaptunk.

Forrás: Logan IMDb adatlap