A majmok bolygója 3: Háború (2017)

Magyar cím (Korhatár): A majmok bolygója: Háború (BA)

Eredeti cím: War for the Planet of the Apes

Műfaj: Akció, Kaland, Dráma,

Játékidő / Technikai információ: – / 2.40:1 – D-Cinema

Mozipremier (USA): 2017. julius 14.

Mozipremier (Magyar): 2017. julius

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Matt Reeves

Forgatókönyvíró: Mark Bomback, Pierre Boulle (regény)

Filmstúdió: Chernin Entertainment

Matt Reeves számára egészen bejött A majmok bolygója világa. 2017-ben a második filmmel rukkol elő a majmos univerzumban, ezzel pedig az újkori franchise trilógiává avanzsál.

Történet

Tudtuk, hogy a háború elkerülhetetlen lesz. Ennek előszele már jóval korábban megjelent, a feszültség pedig már eddig is pattanásig feszült az emberek és a majmok között. Azonban, ahogy minden háborúban és csatában itt sem minden fekete és fehér.

A majmok vezére Caeser (Andy Serkis) ez alkalommal egy vérszomjas és határokat nem ismerő tábornokkal (Woody Harrelson) kell, hogy farkasszemet nézzen.

Szereplők

Woody Harrelson, Judy Greer, Andy Serkis, Steve Zahn, Ty Olsson, Max Lloyd-Jones, Aleks Paunovic, Sara Canning, Terry Notary, Karin Konoval, Alessandro Juliani, Chad Rook, Michael Adamthwaite, Timothy Webber, Amiah Miller

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Legújabb eredeti nyelvű előzetes (trailer):

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Hivatalos eredeti nyelvű előzetes (trailer) #2:

Érdekességek

Az első Majmok bolygója film még 1968-ban jelent meg. Azóta több filmalkotás is készült. Matt Reeves 2017-es rendezése már a kilencedik ilyen film a sorban. Az újabb feldolgozások közül viszont a harmadik.

Reeves nem is először merülhetett el ebben a világban. Korábban a stúdió őt kérte fel A majmok bolygója: Forradalom levezénylésére is. A siker nem maradt el, a munkával pedig elégedettek voltak, így a direktor mondhatni kérdés nélkül megkapta a folytatás elkészítésének lehetőségét.

Ezzel egyébként Reeves lett a második olyan rendező, aki duplázhat ebben az univerzumban. Korábban J. Lee Thompson-nak volt lehetősége arra, hogy két alkotást is elkészítsen ebben a témakörben.

Reeves ráadásul ez alkalommal a forgatókönyvírásból is kivette a részét. Nem csoda, hiszen ez sem áll tőle messze. Az Engedj be! és A bűn állomásai szkriptje is az ő kezéből került ki.

Az új Majmok bolygója reboot még 2011-ben kezdődött. Akkor készült el a Lázadás című rész, amelynek még Rupert Wyatt volt a direktora. Természetesen Caeser vagyis Andy Serkis már ebben az alkotásban is feltűnt, akkor még James Franco-val kellett szembenéznie.

Az új főellenség egy tábornak lesz, akit Woody Harrelson kelt életre. Mellettük pedig Judy Greer, Steve Zahn és Ty Olsson is feltűnik a filmben. A várhatóan igazán epikus csatával záródó A majmok bolygója: Háború lehet az új reboot utolsó felvonása.

