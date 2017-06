Mérgezett egér (2017)

Magyar cím (Korhatár): Mérgezett egér (16)

Eredeti cím: Wilde Maus

Műfaj: Bűnügyi, Vígjáték, Dráma

Játékidő / Technikai információ: 103 perc

Mozipremier (USA): 2017. február 11.

Mozipremier (Magyar): 2017. június 29.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Josef Hader

Forgatókönyvíró: Josef Hader

Filmstúdió: The Match Factory

A zenekritikus Georg elveszíti állását, mely 180 fokban felborítja addig kiegyensúlyozott életét.

Történet

Az osztrák német vígjáték egy napilap zenekritikusának utolsó munkanapjától mutatja be, hogyan is boldogul az ember, ha hirtelen elveszíti állását. Hab a tortán, hogy nála sokkal fiatalabb felesége, éppen ekkor kap kedvet a családalapításhoz. Georg nem meri megosztani a történteket nejével, inkább új bizniszbe kezd rég nem látott barátjával és egy ócska hullámvasutat kezdenek el felújítani közösen, sőt még egy rablásban is részt vesz a férfi.

Az új munkája mellett van ideje bosszút forralni egykori főnöke ellen is, aki ezt nem hagyja majd annyiban.

Szereplők

Josef Hader, Pia Hierzegger, Jörg Hartmann, Georg Friedrich

Képek



Filmelőzetesek (trailer)

Hivatalos magyar feliratos előzetes (trailer) #1:

Hivatalos nemzetközi előzetes (trailer) #1:

Hírek

Érdekességek

A film forgatókönyv-írója és rendezője Josef Hader, ki a főszerepet is játssza.

