Minden, minden (2017)

Magyar cím (Korhatár): Minden, minden (12E)

Eredeti cím: Everything, everything

Műfaj: Dráma, Romantikus

Játékidő / Technikai információ: 96 perc / 2.35 : 1

Mozipremier (USA): 2017. május 19.

Mozipremier (Magyar): 2017. augusztus 3.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Stella Meghie

Forgatókönyvíró: J. Mills Goodloe

Filmstúdió: Warner Bros. MGM

Magyar forgalmazó: Fórum Hungary

Maddy élete nem olyan, mint a többi, korabeli fiatalé. Különleges betegsége miatt csak az ablakból figyelheti a kinti világot, elszigetelve mindenkitől, egészen addig, amíg szerelembe nem esik.

Történet

Maddy, a 18 éves fiatal lány a hermetikusan elzárt lakásban éli életét, és közben arról ábrándozik: Csak hadd érezhesse bőrén a napfény melegét, és szemtől szemben beszélgethessen Ollyval, a szomszéd sráccal, úgy, hogy meg is érintheti a fiú arcát, és fordítva. Maddy vágyait akadályozza betegségének kockázatai, így teljesen érthetően, édesanyja beleegyezése nélkül kénytelen kimozdulni otthonról. Természetesen soha nincs egyedül, hiszen vakmerő, szabályokon átgázoló szerelme vele tart az izgalmas kalandban.

Szereplők

Amandla Stenberg, Nick Robison, Anika Noni Rose, Ana de la Reguera, Taylor Hickson, Danube Hermosillo, Dan Payne, Fiona Loewi, Sage Brocklebank, Peter Benson

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Legfrissebb magyar nyelvű előzetes (trailer):

Hivatalos nemzetközi előzetes #1:

Hivatalos nemzetközi előzetes #2:

Hírek

Érdekességek

A film Nicola Yoon nagy sikerű könyve alapján készült, viszont a többi adaptációhoz hasonlóan, itt is vannak eltérések a két sztori karaktereiben, és egyes részleteiben. Egy példa: A filmben Pauline, Maddy anyukája levágatná Olly haját, viszont a könyvben a szomszéd srácnak kopasz, borotvált haja van. Ugyanilyen különbség, ugyancsak Ollyn szemének színe. A könyv szerint kék-, a film szerint viszont barna szeme van. Ehhez hasonló anomáliákat fogunk még bőven találni a filmben, de az biztos, hogy így is, úgy is megható lesz, és érzéki.

Forrás: Everything, everything IMDb film adatlap