A mogyoró-meló 2. (2017)

Magyar cím (Korhatár): A mogyoró-meló 2. (6)

Eredeti cím: The Nut Job 2: Nutty by Nature

Műfaj: Animációs

Játékidő / Technikai információ: perc / 1.85 : 1

Mozipremier (USA): 2017. augusztus 18.

Mozipremier (Magyar): 2017.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Cal Brunker

Forgatókönyvíró: Scott Bindley, Bob Barlen

Filmstúdió: Open Road Films

Magyar forgalmazó: Freeman Film

Surly és barátai kénytelen újra akcióba lendülni. Ez alkalommal a lakhelyük megmentése a tét.

Történet

Surly (Will Arnett) és jó barátai újabb kalandba keverednek. Ez alkalommal szeretett parkjuk kerül veszélybe. Kiderül ugyanis, hogy a város polgármestere merész álmokat szöveget. Szeretné lerombolni a zöldellő parkot, a helyére pedig egy komoly bevételeket termelő vidámparkot szeretne felhúzatni.

Surly-ék azonban semmiképpen nem szeretnék, ha otthontalanok maradnának és búcsút kellene inteni olyan nagyon szeretett lakhelyüknek.

Szereplők

Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Jackie Chan, Isabela Moner, Peter Stormare, Bobby Cannavale, Tom Kenny, Kari Wahlgren, Bobby Moynihan, Gabriel Iglesias, Sebastian Maniscalco, Jeff Dunham, Josh Robert Thompson, Rob Tinkler

Hírek

Érdekességek

A 2014-es A mogyoró-meló egy kellemes szórakozást nyújtó alkotás volt. Igaz nem hozott kiemelkedően magas bevételt, ám a 122 millió dollár mégis azt jelentette, hogy a stúdió csak szerette volna, ha elkészül a folytatás.

A feladatra mondjuk egy teljesen új írói brigádot béreltek fel. Scott Bindley korábban a Dzsinn tonik és a Kutyám, Clyde című filmek szkriptjét írta. Bob Barlen már rendelkezett korábban is animációs téren szerzett tapasztalatokkal. A Szörny mentőakció megírásában részt vett. Cal Brunker pedig nem csak írt, hanem rendezhetett is. Nem hiába, a triumvirátusból a legtöbb tapasztalattal bíró tag. A Szörny mentőakció megírásában részt vett, sőt ő volt a rendező is.

Emellett pedig animációs szakemberként a Gru első részén, a Jégkorszak 4. felvonásán és a Minyonokon is dolgozott. Sőt a legutóbbi A kis kedvencek titkos életéből is kivette a maga részét.

Az eredeti szinkronhangok terén találkozhatunk visszatérőkkel. Will Arnett az első felvonáshoz is kölcsönözte a hangját. Ráadásul 2017-ben A mogyoró-meló 2 már a második animációs munkája lesz. Arnett ugyanis a Lego Batman-ben is főhangadó volt. A kétszeres Golden Globe jelölt Katherine Heigl is ott volt az első részben, ahogy Maya Rudolp is.

Isabela Moner és Jackie Chan azonban új erőként csatlakoztak a stábhoz. Mellettük még Peter Stormare, Bobby Cannavale és Tom Kenny is ott volt a szinkronhangok között.

A mogyoró-meló 2. részét az eredeti tervek szerint 2016 elején szerették volna bemutatni. Végül azonban jókorát csúsztattak a premieren. 2017 májusára halasztotta a stúdió a debütálást.

