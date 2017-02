Némaság (2016)

Magyar cím (Korhatár): Némaság (16E)

Eredeti cím: Silence

Műfaj: Dráma, Történelem

Játékidő / Technikai információ: 161 perc / 2.35 : 1

Mozipremier (USA): 2017. január 13.

Mozipremier (Magyar): 2017. március 16.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Martin Scorsese

Forgatókönyvíró: Martin Scorsese, Jay Cocks, Endo Suszaku (regény)

Filmstúdió: Cappa Defina Productions, CatchPlay

Magyar forgalmazó: Freeman Film

Martin Scorsese legújabb filmje egészen a 17. századig repíti vissza a nézőt. A főbb szerepekben pedig Andrew Garfield, Adam Driver és Liam Neeson tűnik fel.

Történet

A 17. század közepén járunk és két portugál szerzetest ismerhetünk meg, akik a távoli Japánba utaznak. Ennek a kalandnak több célja is van. Egyrészt szeretnék a messzi országban Isten igéjét terjeszteni. Valamint céljaik között szerepel az is, hogy felkutassák mentorukat Cristóvao Ferreira-t (Liam Neeson). Ferreira-val kapcsolatban az a hír járja, hogy a férfit szörnyű kínzásoknak vetették alá, amelynek hatására még hitét is képes volt megtagadni.

Sebastiao Rodrigues (Andrew Garfield) és szintén jezsuita társa, Francisco Garrpe (Adam Driver) egy igazán érdekes világban találják magukat. Az egzotikus és szamuráj kultúrát előtérbe helyező országban igazi kegyetlenségeket látnak és be kell látniuk, hogy Japánban teljesen más szabályok érvényesek, mint a keresztény Európában.

Rodrigues-t szörnyen megrendítik a Japánban tapasztalt dolgok, azonban lelke mindenáron válaszokat akar kapni Istentől. Emellett pedig mentorát is szeretné felkutatni, nyomozásai során azonban olyan megpróbáltatásokon kell keresztül mennie, amelyek nem csak hitét, de életét is komoly veszélybe sodorják.

Szereplők

Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds, Issei Ogata, Shin’ya Tsukamoto, Yoshi Oida, Yôsuke Kubozuka, Kaoru Endô, Diego Calderón, Rafael Kading, Matthew Blake, Benoit Masse, Tetsuya Igawa

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar feliratos előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

Liam Neeson érdekes módon kapta meg a szerepet. Sokáig úgy tűnt, hogy a Lincoln című filmben kapja a címszerepet. A munkálatok azonban nagyon lassan haladtak és úgy tűnt már sosem lesz semmi a projektből, ezért Neeson lelépett – a helyét, mint tudjuk később Daniel Day- Lewis kapta meg, akinek ez bőven megérte. Neeson viszont Day-Lewis helyét vette át a Némaság szereposztásában.

Persze a Némaság előkészületei is lassan haladtak. Annak idején nem csak Daniel Day- Lewis, hanem Gael Garcia Bernal és Benicio Del Toro neve is biztos pontnak tűnt, ám a csúszások miatt ők is inkább leléptek. A késlekedés nagyon igaz, hiszen Martin Scorsese még annak idején az 1995-ben bemutatott Casino forgatásain kezdett el gondolkoznia a Némaság történetén.

Adam Driver több mint 20 kilót adott le a szerep kedvéért, igaz Liam Neeson is ledobott majd 10 kilót hasonló okokból.

A Némaság Martin Scorsese harmadik olyan filmje, amelyben a kereszténység a főtéma. Korábban a Krisztus utolsó megkísértése (1988) és a Kundun (1997) is hasonló volt ilyen téren.

