Ocean's Eight (2018) 

Eredeti cím: Ocean’s Eight

Műfaj: amerikai krimi, thriller, akciófilm

Mozipremier (USA): 2018. június 08.

Rendező: Gary Ross

Forgatókönyvíró: Olivia Milch, Gary Ross

Filmstúdió: Warner Bros., 20th Century Fox

Olvasói értékelés: (No Ratings Yet)

Ahogy azt az Ocean’s filmekből már megszokhattuk, újra parádés szereposztás, és parádésan megtervezett rablások szemtanúi lehetünk, ám ezúttal a csajoké a főszerep.

Történet

Emlékeztek még Danny Ocean-re (George Clooney) az Ocean’s Eleven bandájából? Na, most a tőle régen elhidegült tesója lesz a kamerák kereszttüzében, ugyanis le se tagadhatná bátyja rablásra hajlamos génjeit. Debbie egyből az évszázad rablását készül elkövetni New York egyik leghíresebb-, sztároktól hemzsegő Met Gáláján. Ahhoz azonban, hogy az akció jól sikerüljön a legtökéletesebb csapatra lesz szüksége. A perfekt nyolcas a következő Debbie mellett: Lou, Rose, Daphne Kluger, Nine Ball, Tammy, Amita és Constance.

Szereplők

Matt Damon, Cate Blanchett, Dakota Fanning, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Olivia Munn, Rihanna, Kylie Jenner, Katie Holmes, Kim Kardashian West, Richard Armitage, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, James Corden, Mindy Kaling,

Érdekességek

A film főszereplői mostanáig összesen négy Oscar-díjat, két Emmy-díjat, nyolc Grammy-t, hat Golden Globe-ot, öt BAFTA-, és tíz SAG-díjat zsebelt be.

Az Ocean’s Eightben debütál Zayn Malik, a már feloszlott One Direction zenekar egykori oszlopos tagja.

Matt Damon, Carl Reiner, és Elliot Gould az egyetlenek az Ocean’s Eleven szereplői közül, akik a csajbanda spin-off filmben is megjelennek.

A film alapkoncepciója Steve Soderbergh 2001-es filmje alapján készült.

Eredetileg Jennifer Lawrencenek is kínáltak egy szerepet a filmből, de kénytelen volt elutasítania egy másik filmjének forgatásai miatt. Sarah Paulson helyett az eredeti szereposztásban pedig Elizabeth Banks játszotta volna Tammy szerepét.

Cate Blanchett által alakított Lou karaktere formálja meg a korábbi trilógiában Brad Pitt által alakított Rusty Ryan női változatát.

Forrás: Ocean’s Eight IMDb filmadatlap