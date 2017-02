Oroszlán (2016)

Magyar cím (Korhatár): Oroszlán (12)

Eredeti cím: Lion

Műfaj: Dráma

Játékidő / Technikai információ: 118 perc / 2.35 : 1

Mozipremier (USA): 2017. január 6.

Mozipremier (Magyar): 2017. február 16.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Garth Davis

Forgatókönyvíró: Saroo Brierley (könyv), Luke Davies

Filmstúdió: The Weinstein Company

Magyar forgalmazó: Fórum Hungary

A 6 Oscar-jelöléssel bíró Oroszlán egy Indiában játszódó történet, amely Saroo Brierley igaz sztoriját meséli el Dev Patel, Nicole Kidman és Rooney Mara főszereplésével.

Történet

A fiatal Saroo egy vonaton ébred és arra eszmél, hogy rossz járműre szállt és egyre távolabb kerül az otthonától. A fiú végül másfél ezer kilométert utazik és Kalkuttába jut. Az átláthatatlan is igazán nyüzsgő városban valahogy sikerül az utcán boldogulnia, ám hamar egy árvaházba kerül. Később aztán egy ausztrál házaspár fogadja őt örökbe, így aztán még szerencsésnek is nevezheti magát, hiszen boldogságban és szeretetben nőhet fel.

Saroo igyekszik mélyen eltemetni magában a múltjával kapcsolatos gondolatokat és érzelmeket, hiszen szeretne igazán hálás lenne örökbefogadóinak. Ezzel együtt arról is lemond, hogy valaha látja még igazi édesanyját és a testvérét.

Azonban néhány véletlen találkozása más indiaiakkal mégis csak tüzet lobbant a felnőtt Saroo lelkében, aki a Google Earth nevű új technológia segítségével úgy dönt, hogy felkutatja a családtagjait.

Szereplők

Sunny Pawar, Abhishek Bharate, Priyanka Bose, Khushi Solanki, Shankar Nisode, Tannishtha Chatterjee, Nawazuddin Siddiqui, Riddhi Sen, Koushik Sen, Rita Boy, Udayshankar Pal, Surojit Das, Deepti Naval, Menik Gooneratne, David Wenham

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar feliratos (trailer) #1.:

Hírek

Érdekességek

Saroo Brierley igaz történet jegyezte le az A Long Way Home című könyvében, amelyből aztán Luke Davies írhatott forgatókönyvet.

A férfi szerepét aztán Dev Patel londoni születésű színész kapta, akit a Gettómilliomosban vagy a Chappie-ben is láthattunk. Patel igazán komolyan készült a szerepre, összességében 8 hónapig tartott ez a szakasz az életében. Órákat töltött edzőteremben, szakállat növesztett és elsajátította az ausztrál akcentust is, hogy még hihetőbb legyen munkája során.

Természetesen megismerkedett Saroo Brierley-vel, sőt járt is abban az árvaházban, ahol a fiatal Saroo élt. Mindemellett pedig az 1500 kilométeres vonat utat is végigcsinálta. Meg is kapta érte ő is az Oscar-jelölést. Hozzá kell tenni, hogy mivel a fiatal Saroo-t is láthatjuk a filmben – az őt alakító fiatal színészt 4000 gyerek közül választották ki – így Dev Patel csak 50 perc után tűnik fel az Oroszlánban.

A film elkészítése során nem csak Saroo Brierley segített, hanem a Brierley család is a stáb közelében tartózkodott és figyelemmel kísérte a munkálatokat.

Forrás: Lion IMDb adatlap