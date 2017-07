Pappa Pia (2017)

Magyar cím (Korhatár): Pappa Pia (12)

Eredeti cím: Pappa Pia

Műfaj: magyar zenés romantikus vígjáték

Játékidő / Technikai információ: 90 perc

Mozipremier (USA): –

Mozipremier (Magyar): 2017. augusztus 15.

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Csupó Gábor

Forgatókönyvíró: Divinyi Réka

Magyar forgalmazó: Intercom

A kicsi és gyenge általában alulmarad, ha szembe kell szállnia valaki olyannal, aki vagyonos és hatalmas.

Történet

A nagymenő disco-tulaj, Wizy (Stohl András) újabb területet nézett ki, hogy bővítse birodalmát. Azonban ott lakik egy csónakházban Papi (Nagy Feró), a mindig jókedvű nyugdíjas, akinek a kis épületen és unokáján, Tomin (Szabó Kimmel Tamás) kívül nincs mása. Tomi természetesen nem hagyja, hogy Wizy elvegye nagyapja utolsó értékét, és bulikomplexumot építsen annak helyére is.

A srác a barátait is bevonja a „mentőakcióba”, így születhet meg a menő és bohém romkocsma a kis házikó helyén, mellyel összegyűjthetnek elegendő pénzt Papi biztos jövőjéhez.

A jó hangulatot a sok tánc és hangulatos zenék is támogatják Csupó Gábor vígjátékában.

Szereplők

Stohl András, Szabó Kimmel Tamás, Nagy Feró, Ostorházi Bernadett, Kováts Vera, Szabó Simon, Dobó Kata, Molnár Piroska, Reviczky Gábor, Tolnai Klári, Miller Dávid, Mózes András

Képek

Filmelőzetesek

Hivatalos előzetes (trailer):

Hírek

Érdekességek

A filmben hallható dalok közül sokat Rakonczai Viktor írt.

A dalokat olyan neves formációk is előadják, mint például Kelemen Kabátban, Neoton Familia és az Irie Maffia.

