Pofoncsata (2017)

Magyar cím (Korhatár): Pofoncsata (12E)

Eredeti cím: Fist Fight

Műfaj: Vígjáték

Játékidő / Technikai információ: perc / –

Mozipremier (USA): 2016. február 17.

Mozipremier (Magyar): 2017. február 16.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Richie Keen

Forgatókönyvíró: Van Robichaux, Evan Susser, Max Greenfield

Filmstúdió: New Line Cinema

Magyar forgalmazó: InterCom Olvasói értékelés: (No Ratings Yet)

Loading...

Charlie Day és Ice Cube komolyan összeakasztják a bajszukat legújabb filmjükben. A páros az iskola udvaron rendezi le a fennálló nézeteltérést a Pofoncsatában.

Történet

Campbell (Charlie Day) amilyen kicsi, olyan buzgó. A tanárként dolgozó fickó azonban elköveti élete talán eddigi legnagyobb hibáját. Kirúgatja egyik kollégáját. Strickland (Ice Cube) viszont nem az a fajta, aki egy könnyen annyiba hagyná a dolgot. Úgy dönt, hogy egy tanítás utáni verekedésre hívja ki gyorsan szerzett ellenlábasát.

A tervezett bunyónak, a pofoncsatának gyorsan híre megy az iskolában és minden osztályban a várva várt összecsapásra készülnek. Nagyon senkinek sincs kétsége afelől, hogy ki lesz az, aki sebek nélkül hagyhatja el a grundot. Tulajdonképpen Campbell is tudja, hogy laposra lesz verve, azonban igyekszik komolyan felkészülni, hogy legalább emelt fővel vonulhasson a sebészetre.

Szereplők

Ice Cube, Charlie Day, Christina Hendricks, Dean Norris, Dennis Haysbert, JoAnna Garcia Swisher, Jillian Bell

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar előzetes (trailer) #1:

Hírek

Érdekességek

A Pofoncsata ötlete három úriember fejéből pattant ki. Max Greenfield leginkább színészként lehet ismerős a néző számára. Az Új csaj című széria sztárja. Ő és két barátja, Evan Susser és Van Robichaux ötölték ki a dolgot. Igaz ezt követően a forgatókönyvet már utóbbi két szakember írhatta meg. Sem Susser és sem Robichaux nem számít még nagy ágyúnak a szakmában. Azonban mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy ez változhat. A Pofoncsata ugyanis az előzetes várakozások alapján jól sikerülhetett. Ugyanis a New Line Cinema azt olvasva a párost kérte fel az Ünneprontók ünnepe című film folytatásának megírására.

A rendezői teendőket ezt követően Richie Keen láthatta el. Az úriember neve elsősorban sorozatfrontról lehet ismerős. A Felhőtlen Philadelphián, a Rebecca bírónőn és a Shameless-en is dolgozott. Legutóbb a The Goldbergs két részét vezényelhette le. A Pofoncsata az első mozis próbálkozása lesz.

A jó alapanyag azonban a színészek névsorát nézve is rendelkezésére állt. Ice Cube az elmúlt időszak jó néhány ütős vígjátékában ott volt. Általában bunkó és kemény fickókat alakít, de az eltelt néhány évben ezek a figurák nagyon bejöttek az ő alakításában. Charlie Day pedig már próbálta eltenni láb alól a főnökét és a Tűzgyűrűben is megmutatta magát. Igaz a főszerepet lehet nem is ezért kapta, hanem a Felhőtlen Philadelphia miatt, hiszen korábban már ott dolgozott együtt Keen rendezővel. A Pofoncsatában Tracy Morgan is visszatér a vászonra, aki súlyos autóbalesete után először teszi majd ezt.

Forrás: Fist Fight IMDb adatlap