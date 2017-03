Pókember: Hazatérés (2017)

Ahogy azt várni lehetett újabb gonosszal egészült ki a Pókember: Hazatérés stábja. A Michael Keaton által alakított Keselyű után, egy másik ellenség érkezését is biztosra vehetjük.100%-ra azért ne vegyük, de jó esély van...

Atlantában jelenleg is gőzerővel folynak a Pókember: Hazatérés forgatásai. A produkcióban a címszereplő mellett biztosan szerepet kap Tony Stark azaz a Vasember is. Ám jó eséllyel Fekete Özvegynek is osztanak lapot.Azt azért...

2016 augusztus 8