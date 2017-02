Power Rangers 3D (2017)

Magyar cím (Korhatár): Power Rangers (BA)

Eredeti cím: Power Rangers

Műfaj: Akció, Kaland, Sci-Fi

Játékidő / Technikai információ: – perc / 2.35 : 1 – 3D verzió

Mozipremier (USA): 2017. március 24.

Mozipremier (Magyar): 2017. március

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Dean Israelite

Forgatókönyvíró: John Gatins, Matt Sazama (regény)

Filmstúdió: Lionsgate, Saban Brands, Saban Entertainment

Magyar forgalmazó: Olvasói értékelés: (1 szavazat értéke: 5.00 csillag!) Loading...

A Power Rangers vagy ha úgy tetszik Atomcsapat című film még a ’90-es években mutatkozott be és aratott közepes sikert. Hollywood-i producerek viszont úgy éreztek, hogy a szuperhős filmek időszakában érdemes volna újfent elővenni a karaktereket.

Történet

Néhány középiskolás tini rendkívüli átalakuláson megy keresztül. Hőseink ugyanis merő véletlenségből érintkeznek valami földönkívüli anyaggal, aminek hatására komoly szuperképességekre tesznek szert. Újonnan szerzett erejüket pedig szeretnék a jó szolgálatába állítani. Ők lesznek a Ranger-ek, akikre a világnak most hatalmas szüksége van, ugyanis egy olyan veszély van közeledőben, amit csak ők háríthatnak el.

Szereplők

Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Naomi Scott, Becky G., Bill Hader, David Denman, Sarah Grey, Emily Maddison, Dacre Montgomery, Ludi Lin, RJ Cyler, Caroline Cave, Anjali Jay, Lisa Berry, Patrick Sabongui,

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Eredeti nyelvű magyar feliratos előzetes (trailer) #1:

Hírek Látványos jelenetekkel érkezett az új Power Rangers előzetes A Power Rangers történet itthon talán nem biztos, hogy a legismertebb és imádott sztorik közé tartozik. Ám lehet, hogy néhányan mégis izgalomba jönnek a mostani hír hallatán. A produkció új előzetest kapott.A Power Rangers annak... 2017 január 28 Karakterposztereken a Power Rangerek – jön a mozifilm Még a 90-es években Atomcsapat néven lehetett találkozni itthon az első Power Ranger filmmel, amelyben néhány színes ruhába bújtatott és szuperképességekkel megáldott tini igyekezett megmenteni a világot. Most lepődj meg! Ez a film... 2016 július 23

Érdekességek

A történet amúgy annak idején még sorozatos formában elevenedett meg az 1990-es években. Később pedig az ottani karakterekre egy mozifilmet is alapoztak. A végeredmény egy könnyed hangvételű, kicsit talán bohókás, családi sorozatnak is beillő kaland volt. Ezen viszont az újonnan készült mozifilmben úgy tűnik egy kicsit változtattak. A mai követelményeknek megfelelően egy kicsit morózusabb hangvételű filmre számíthatunk. Az egykori sorozat és az új mozifilm között amúgy lesz egy közös kapocs. Már ugye a történeten és az univerzumon kívül is. Az Oscar-jelölt Bryan Cranston ugyanis annak idején a sorozatban kapott egy kis epizód szerepet. Most Zordon karakterét formálhatja meg.

Az új film amúgy a harmadik mozifilm lesz a sorban. Annak idején az itthon Atomcsapatként megismert sztori volt az első. 1997-ben viszont Turbócsapat néven készülhetett egy folytatás. Fontos megjegyezni, hogy az új mozifilm semmilyen módon nem kapcsolódik majd ezekhez az alkotásokhoz. Inkább egy remake-ről beszélhetünk, mintsem folytatásról.

Az eredeti tervek szerint Robert Orci produceri feladatokat látott volna el a film háza táján. Viszont később ezt visszamondta, a Star Trek: Mindenen túl rendezése miatt nem tudta vállalni a munkát. Érdekesség, hogy később viszont az új Star Trek film éléről is távozott, ott Justin Lin vette át a helyét.

Érdekesség lehet, hogy a rendező Dean Israelite unokatestvére Jonathan Liebesman is rendező. Ő vezényelte a legutóbbi Tini nindzsa teknőcök filmet. A film karakterei és a csodaképességgel bíró teknőcök pedig annak idején a Power Rangers in Space című sorozat egyik epizódjában közösen is kalandoztak.

Forrás: Power Rangers IMDb adatlap