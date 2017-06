A setét torony (2017)

Magyar cím (Korhatár): A setét torony (16)

Eredeti cím: The Dark Tower

Műfaj: Akció, Kaland, Fantasy

Játékidő / Technikai információ: 90 perc

Mozipremier (USA): 2017.augusztus.4.

Mozipremier (Magyar): 2017.augusztus.3.

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Nikolaj Arcel

Forgatókönyvíró: Akiva Goldsman, Nikolaj Arcel, Anders Thomas Jensen, Stephen King,Jeff Pinkner

Filmstúdió: Sony Pictures

Magyar forgalmazó: Intercom

Olvasói értékelés: (No Ratings Yet)

Loading...