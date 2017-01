A sötét ötven árnyalata (2017)

Magyar cím (Korhatár): A sötét ötven árnyalata (BA)

Eredeti cím: Fifty Shades Darker

Műfaj: Dráma, Romantikus,

Játékidő / Technikai információ: – perc / –

Mozipremier (USA): 2017. február 10

Mozipremier (Magyar): 2017. február

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: James Foley

Forgatókönyvíró: E.L. James (regény), Niall Leonard,

Filmstúdió: Universal Pictures

Magyar forgalmazó: UIP-Duna Film

Habár A szürke ötven árnyalata távolról sem nyerte el a nézők és a kritikusok tetszését mégis korrekt összeget hozott a konyhára. Olyannyira, hogy a folytatás végül zöld utat kapott. A szürke most már sötét lesz, de az árnyalatainak száma megmarad.

Történet

A sérült Christian Grey (Jamie Dornan) úgy dönt, hogy ismét megpróbálja elcsábítani Ana Steele-t (Dakota Johnson). A lány azonban teljesen új feltételeket szab a kapcsolatban. Chirstian viszont végül így megkapja az olyannyira vágyott második esélyt.

Hőseink lassan, de biztosan elkezdenek bízni egymásban, a kapcsolatuk pedig úgy tűnik, hogy végre igazán stabillá és magabiztossá válhat. Ekkor azonban felbukkan néhány sötét alak Christian múltjából, akik komoly veszélybe sodorják a szerelmes pár közös jövőjét.

Szereplők

Dakota Johnson, Jamie Dornan, Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Bella Heathcote, Hugh Dancy, Jennifer Ehle, Max Martini, Marcia Gay Harden, Eric Johnson, Luke Grimes, Fay Masterson, Rita Ora, Dylan Neal, Michelle Harrison,

Érdekességek

E. L. James regénye bármennyire is egyszerű és puritán hamar világsiker lett. Talán pont emiatt. A történetből készült filmet hatalmas várakozás övezte, ám a siker végül elmaradt. A nagyközönség egyrészt nem is volt elégedett a pongyola regénye pongyola megfilmesítésével. Míg az igazi nagy rajongók úgy gondolták, hogy a végeredmény túl könnyedre sikerült az írott változathoz képest. A stúdió ennek ellenére zöld utat adott a következő résznek, sőt a harmadik könyvet is megfilmesítik majd a közeljövőben.

Rendezői poszton azonban cserét hajtottak végre. Ez alkalommal James Foley adhatta a forgatáson a vezényszavakat, ami talán a jobb végeredményt is garantálhat. Foley korábban a Vadidegennel és a Lépéselőnnyel hallatott magáról, de a Kártyavár jó néhány részét is ő dirigálhatta.

A forgatások megkezdése előtt úgy tűnt a projekt nagy bajban van. Azt pletykálták ugyanis, hogy Jamie Dornan semmiképpen nem vállalja a folytatást, annak ellenére sem, hogy szerződése van. Igaz ez a hír a későbbiekben falsnak bizonyult. A rendező Sam Taylor-Johnson és a forgatókönyvíró Kelly Marcel viszont úgy döntöttek, hogy tényleg nem kérnek a folytatásból. Így kvázi ők váltak meg a franchise-tól és nem fordítva.

A történet egyik új szereplőre Elena Lincoln lesz. A szerepre több komoly színésznőt is esélyesnek találtak Michelle Pfeiffer és Charlize Theron neve is felmerült. Végül Kim Basinger kapott lehetőséget.

