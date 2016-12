Suicide Squad – Öngyilkos osztag (2016)

Magyar cím (Korhatár): Suicide Squad – Öngyilkos osztag (16E)

Eredeti cím: Suicide Squad

Műfaj: Akció

Játékidő: 123 perc

Technikai információ: 2.35 : 1 – 3D Verzió

Mozipremier (USA): 2016. augusztus 5.

Mozipremier (Magyar): 2016. augusztus 4.

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: David Ayer

Forgatókönyvíró: David Ayer, John Ostrander (képregény)

Filmstúdió: Atlas Entertainment, DC Entertainment, Dune Entertainment

Magyar forgalmazó: InterCom Olvasói értékelés: (43 votes, average: 4.35 out of 5)

2016 augusztusában a várva várt képregény adaptáció, a Suicide Squad megérkezik a mozikba. Igazi sztárparádéra és egy igazán ütős akciófilmre számíthatunk, melynek talán egyik legnagyobb kérdése az, hogy Jared Leto hányasra vizsgázik Jokerként?

Történet

Az A.R.G.U.S.-nak sikerült elfogni a világ legveszélyesebb és leggonoszabb szuperbűnözőit. Mind a falak és rácsok nyújtotta hűst élvezik, olyan különleges börtönökben, ahonnét biztosan képtelen kiszabadulni. A Cég azonban tovább gondolja a dolgot és úgy dönt érdemes hasznosítani a rosszfiúkat és lányokat.

A szabadságukért cserébe szolgálatot kell teljesíteniük és azt kell tenniük, amit a Cég emberei akarnak. Kénytelen jót cselekedni, ugyanis a rosszakból verbuvált Öngyilkos Osztagot akkor vetik be, amikor az emberiség már nagyon nagy bajban és a hatóságok maguk képtelenek megoldani a helyzetet. Ha az Öngyilkos Osztag sikerrel jár, akkor a dicsőség az övék, ha pedig rosszul sül el a dolog, akkor mindent az osztag tagjaira kennek. Deadshot (Will Smith), Rick Flagg (Joel Kinnaman), Harley Quinn (Margot Robbie), Bumeráng (Jai Courtney), Enchantress (Cara Delevingne) no és természetesen Joker (Jared Leto) a rosszak legrosszabbikai. Gonoszok, kegyetlenek és bármire képesek, most viszont az emberiség oldalán állnak… legalábbis remélhetőleg.

Szereplők

Jared Leto, Margot Robbie, Cara Delevingne, Will Smith, Ben Affleck, Jai Courtney, Scott Eastwood, Viola Davis, Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Amanda Brugel, Ike Barinholtz, Common, Adam Beach, Jay Hernandez,

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar feliratos előzetes (trailer) #1:

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #2:

Érdekességek

David Ayer rendező igazán nagy dobásra készül, hiszen ennyire várt filmet talán még nem rendezett pályafutása során, így ahogy az Öngyilkos Osztag tagjai, ő sem hibázhat. Az ígéretek szerint a forgatókönyv igazán jól sikerült, a szereplőválogatás minőségét pedig már mi magunk is láthatjuk.

Jared Leto Jack Nicholson és a balsorsú Heath Ledger után egy újabb Jokert formálhat meg a vásznon, aki az eddig látottak szerint méltán ér a korábbi színészóriások nyomába. A szerepet mondjuk a Warner első körben Ryan Gosling számára ajánlotta fel, aki nem vállalta a szerepet, mivel nem szeretett volna több filmre szóló kontraktust kötni a stúdióval. Jared Leto-nak azonban nem voltak aggályai. Így legalább újfent Oscar-díjas színész ölébe hullott a lehetőség – igaz Heath Ledger pont ezért a szerepért kapta meg az aranyszobrocskát posztumusz.

Rick Flagg szerepére is több esélyes volt, Tom Cruise, Mark Wahlberg, Bradley Cooper és Luke Evans is esélyes volt, végüől viszont Joel Kinnaman lett a befutó.

Joker barátnőjének, Harley Quinnek a szerepére pedig először Emma Roberts-et szerették volna megnyerni, de a színésznő inkább a Scream Queens című sorozat főszerepét választotta.

Forrás: Suicide Squad – Öngyilkos osztag IMDb adatlap