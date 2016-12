Szárnyas fejvadász 2049 (2017)

Magyar cím (Korhatár): Szárnyas fejvadász 2049 (BA)

Eredeti cím: Blade Runner 2049

Műfaj: Sci-Fi,

Játékidő / Technikai információ: – perc / 2.35 : 1 – 3D verzió

Mozipremier (USA): 2017. október 6

Mozipremier (Magyar): 2017. október

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Denis Villeneuve

Forgatókönyvíró: Philip K. Dick, Ridley Scott,

Filmstúdió: 16:14 Entertainment, Alcon Entertainment, Scott Free Productions

Magyar forgalmazó: InterCom

Hódítanak a régi klasszikusok. Sok más film után a Szárnyas fejvadász is hosszú idő után kapta meg a folytatását. A rajongóknak több mint 30 évet kell várniuk arra, hogy elkészüljön a film új része.

Történet

Rick Deckard (Harrison Ford) visszatér a vászonra. Philip K. Dick regényének hőse harmincöt év után szerepel egy újabb kalandban. Ám ez alkalommal vélhetően egy fiatalabb segítőtársa is akad Ryan Gosling karakterének személyében.

A Szárnyas fejvadász 2049 hivatalos szinopszisa még várat magára.

Szereplők

Ana de Armas, Ryan Gosling, Jared Leto, Mackenzie Davis, Harrison Ford, Robin Wright, Dave Bautista, Lennie James, Barkhad Abdi, Sylvia Hoeks, David Dastmalchian, Carla Juri, Hiam Abbass, David Benson

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos eredeti nyelvű előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

Az új film forgatásai Magyarországon zajlottak. A rendezést a kanadai születésű Denis Villeneuve vezényelte, aki első sorban a Fogságban és az Ellenség című filmjeivel hívta fel magára a figyelmet. A Sicario – A bérgyilkossal pedig tulajdonképpen a csúcsra is felért. A sci-fi, mint műfaj pedig szintén nem áll tőle távol. Legutóbb pont ebben a kategóriában alkotott, az Érkezés pedig kivívta a szakma és a közönség elismerését is.

A rendezőt egy interjúban arról faggatták, hogy miért vállalta el a Szárnyas fejvadász 2049 rendezését. Villeneuve úgy nyilatkozott, hogy azért, mert úgy érezte, hogy képes lesz megcsinálni ezt a feladatot. Hozzátette, hogy ez egy hatalmas kihívás, hiszen egyrészt szeretne hű lenni és méltó folytatást készíteni Ridley Scott első filmjéhez. Emellett azonban mindenképpen célja volt, hogy valami újat is mutasson a nézők számára.

Eleinte nagyon úgy tűnt, hogy a rendező székben Ridley Scott is visszatér. Ám ahogy haladtak az előkészületek úgy döntött, hogy inkább „csak” producerként bábáskodna a produkció fölött. Ráadásul az Alien: Covenant miatt nem is igazán tudta az idejébe belezsúfolni a Szárnyas fejvadász 2049 elkészítését. Ennek ellenére azért a forgatókönyv megírásából is kivette a részét.

Ryan Gosling kapta a film főszerepét, ám természetesen Harrison Ford is visszatér. Az még egyelőre nem derült ki, hogy mekkora szerepet kap majd Rick Deckard a végeredményben. Mellettük Jared Leto is beugrott a forgatásokra. Két hetet töltött Budapesten, ez idő alatt rögzítették a jeleneteit.

Forrás: Blade Runner 2049 IMDb adatlap