Szólít a szörny (2016)

Magyar cím (Korhatár): Szólít a szörny (12E)

Eredeti cím: A Monster Calls

Műfaj: Fantasy, Dráma,

Játékidő / Technikai információ: – perc / –

Mozipremier (USA): 2016. október 14.

Mozipremier (Magyar): 2017. február 16.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Juan Antonio Bayona

Forgatókönyvíró: Patrick Ness

Filmstúdió: River Road Entertainment

J. A. Bayona rendező néhány évvel ezelőtt az Árvaház című filmmel hívta fel magára a figyelmet, majd jött A lehetetlen, most pedig ez a film. A direktor munkája természetesen az álomgyárban sem maradt szó nélkül, a Jurassic World folytatását is rábízták, de egyelőre maradjunk ennél az alkotásnál.

Történet

Connor (Lewis MacDougall) rákos édesanyjával (Felicity Jones) éli mindennapjait, többségében a rettegés és a félelem tölti ki mind a 24 óráját. Ébren is így van ez, ha pedig elalszik szörnyű rémálmok gyötrik. Egy nap azonban találkozik egy szörnnyel (Liam Neeson), aki három történetet mesél el hősünknek. A negyediket pedig magától Connortól várja, akinek ki kell mondania az igazságot, ki kell mernie mondani, hogy legyen vége a szenvedésnek, az elhallgatásnak, a félig kimondott mondatoknak.

Szereplők

Felicity Jones, Liam Neeson, Sigourney Weaver, Toby Kebbell, Geraldine Chaplin, Lewis MacDougall, Jennifer Lim, Frida Palsson, Lily-Rose Aslandogdu, Ben Moor, James Melville, Lee Bolton, Max Gabbay, Garry Marriott, Joe Curtis,

Érdekességek

A Szólít a szörny Patrick Ness világsikerű története, ami több mint 40 országban jelent meg, számos díjjal jutalmazták. A regényből aztán Ness faraghatott forgatókönyvet, a stúdió pedig Bayona-t bízta meg a rendezéssel. Ez jó döntés lehet, hiszen a direktor egy látványos fantasy-t álmodott a vászonra. Az említett forgatókönyv már régóta dobozban hever, hiszen 2013-ban is felmerült már a megfilmesítés lehetősége. Érdekesség lehet, hogy az alapötlet nem is Patrick Ness-től származik, hanem Siobhan Dowd állt elő vele, viszont Ness volt, aki kidolgozta és kvázi lekörmölte az egészet.

A film szereplők terén is igyekszik erős lenni. A főszereplő fiút alakító Lewis MacDougall ugyan pont nem tartozik az ismert nevek közé, tulajdonképpen a Pán-ban láthattuk Nibs szerepében. Viszont Bayona már jó nevűnek számító színészekkel is együtt dolgozhatott. A fiú édesanyját az Oscar-jelölt Felicity Jones alakítja, akit majd a Zsivány Egyes: Egy Star Wars történetben is láthatunk, míg női fronton jelent szintén erősítést Sigourney Weaver is – aki nem mellesleg szintén Oscar-jelölt, három alkalommal is -, ő Connor nagymamájának szerepében tűnik fel. A produkcióhoz adta a nevét és a hangját Liam Neeson is, akit ez alkalommal látni nem fogunk a vásznon, hiszen a CGI szörny hangját kölcsönzi – ez sem áll távol tőle, hiszen szólaltatott már meg oroszlánt is a Narnia filmben, de jó néhány animációs filmen is dolgozott korábban.

