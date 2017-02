Transformers 5: Az utolsó lovag 3D (2017)

Magyar cím (Korhatár): Transformers 5: Az utolsó lovag (12E)

Eredeti cím: Transformers: The Last Knight

Műfaj: Akció, Kaland, Sci-Fi,

Játékidő / Technikai információ: – perc / 2.35 : 1 – 3D verzió

Mozipremier (USA): 2017. június 23.

Mozipremier (Magyar): 2017. június

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Michael Bay

Forgatókönyvíró: Art Marcum, Matt Holloway,

Filmstúdió: Hasbro, Paramount Pictures

Többször is úgy tűnt már, hogy Michal Bay örökre búcsút int a Tranformers világának. A direktor azonban továbbra is képtelen erre. 2017-ben már az ötödik filmmel jelentkezik, a főszerepben ez alkalommal is Mark Wahlberggel.

Történet

Az autobotok és álcák küzdelme továbbra sem ért véget. Optimus Prime és segítői továbbra is harcban állnak a szörnyűséges Megatronnal és csatlósaival. Az autobotok viszont még mindig hisznek az emberekben, Cade Yeager (Mark Wahlberg) pedig örömmel segíti a jókat ebben a küzdelemben, ami ez alkalommal a történelem egy szeletét is felidézi.

Szereplők

Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, Laura Haddock, John Goodman, Isabela Moner, Stanley Tucci, John Turturro, Josh Duhamel, Jean Dujardin, Gil Birmingham, Santiago Cabrera, John DiMaggio, Ken Watanabe, Frank Welker, Peter Cullen

Új eredeti nyelvű spot #1:

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

Michael Bay még 2007-ben készítette el az első Transformers-mozit. Az azt követő években pedig a Hasbro és a Paramount Pictures égisze alatt újabb két folytatást is összehozott. Akkor úgy tűnt, hogy a trilógiával zárul a sztori, legalábbis Michael Bay számára mindenképpen. Ezért is volt meglepetés, amikor a 2014-es kicsit újragondolt negyedik felvonásban, A kihalás korában visszatért direktorként. Az új főszereplővel (Mark Wahlberg) készült film sikeres lett, amit az bizonyít a legjobban, hogy a stúdió a folytatás mellett döntött, elkészülhetett Az utolsó lovag. Emellett pedig a Transformers univerzum kiterjesztése is a tervek között szerepel. Néhány karakter önálló filmben mutatkozhat be, animációs sorozat készülhet és a főcsapás is újabb folytatásokat kaphat.

A Transformers 5 forgatásai természetesen több helyen is zajlottak. Többek között Kubában is dolgozott a stáb, aminek az érdekessége, hogy a ez a film volt a Halálos iramban 8 után a második amerikai mozifilm, ami bő 50 év után a szigetországban forgott. Mindkét filmben szerepet kapott Tyrese Gibson, aki annak idején az eredeti trilógiában is felbukkant, most ugyanabban a szerepben láthatjuk, ahogy Josh Duhamel is visszatérő szereplő.

Az ötödik felvonás lesz mindenidők legdrágább Transformers-filmje. 260 millió dollárból készülhetett, ebbe pedig vélhetően a marketing költségek még nincsenek is benne.

A filmben Artúr király is feltűnik, akit Liam Garrigan formálhat meg. Ő az Egyszer volt, hol nem volt című sorozatban már belebújhatott ebbe a szerepbe.

Forrás: Transformers: The Last Knight IMDb adatlap