Trollok 3D (2016)

Magyar cím (Korhatár): Trollok (KN)

Eredeti cím: Trolls

Műfaj: Animációs, Családi, Kaland,

Játékidő:

Technikai információ: 3D verzió, 2.35 : 1,

Mozipremier (USA): 2016. november 4.

Mozipremier (Magyar): 2016. október 27.

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Mike Mitchell, Walt Dohrn

Forgatókönyvíró: Jonathan Aibel, Glenn Berger

Filmstúdió: DreamWorks Animation

Magyar forgalmazó: InterCom Olvasói értékelés: (21 szavazat értéke: 3,71 csillag!) Loading...

A ’60-as, ’70-es években hatalmas népszerűségnek örvendtek a Troll nevű játékfigurák, amelyeknek a DreamWorks Animation, most egy önálló filmet is szánt.

Történet

A trollok apró és igazán jó pofa lények, akik imádnak énekelni, táncolni és hatalmas bulikat csapni. Mondhatjuk ,hogy az életük csupa móka és kacagás. Viszont a színes és nem mindennapi fizimiskával megáldott trolloknak van még egy tulajdonságuk. Nagyon finomak. Ez utóbbi pedig akár a vesztüket is okozhatja, hiszen egy ronda óriásnak pont ezekre a cuki apróságokra fáj a foga.

Szinkronhangok

Anna Kendrick, James Corden, Justin Timberlake, Kunal Nayyar, Russell Brand, Gwen Stefani, Ron Funches, Meg DeAngelis, GloZell Green, Aino Jawo, Caroline Hjelt,

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #2:

Hírek

Érdekességek

A történetről egyelőre keveset tudni, de ezek alapján akár azt is állíthatjuk. hogy a DreamWorks Animation egy kicsit a Hupikék Törpikékre hajazó kerettörténettel álmodta meg az egykor oly népszerű figurákat. Kicsik és egy nagy „szörny” meg akarja őket enni, talán trollpörköltet csinálni. Persze a végeredmény ettől még jó is lehet.

A történet főkaraktereiül szolgáló figurák, a Troll játékbabák még 1959-ben jelentek meg, a következő évtizedben pedig igazi népszerűségnek örvendtek. A lendület ugyan egy idő után kicsit alább hagyott, de pár év elteltével ismét divatba jöttek ezek a szeretni való játékbabák, sőt ekkor már több cég is igyekezett hasonlókat készíteni.

A jogi viták egyébként egészen elhúzódtak a gyártást illetően, hiszen a Dam cégnek csak a 2000-es évek elején sikerült tisztáznia mindent, a gyártásjogát pedig ők kapták meg.

Ezt követően 2010 az újabb jeles dátum, amikor a DreamWorks úgy döntött, hogy kidolgoz egy alaptörténet az olyan nagyon népszerű játékbabák számára.

A forgatókönyvet ezt követően ketten írhatták. Egyrészt az Emmy-díjas Glenn Berger, aki a Kung Fu Panda trilógián is dolgozott – a legújabb részen is, de az Alvin és a mókusok két része is a nevéhez köthető, nem beszélve a Spongyabob: Ki a vízből! című animációs filmről. Az írásban pedig ez alkalommal is az említett filmek során is segítőtársának számító Jonathan Aibellel dolgozhatott.

A rendezést Mike Mitchell és Walt Dohrn vezényelték, előbbi ilyen téren a Shrek a vége, fuss el véle című animációval dobbantott, de az Alvin és a mókusok 3. részét is ledirigálta. Walt Dohrn pedig korábban néhány Spongyabob rajzfilm részen dolgozott.

Az eredeti szinkronhangok között pedig ott lesz Justin Timberlake, Gwen Stefani és Anna Kendrick, valamint az Agymenők sztárja Kunal Nayyar-t is hangadó lehetett.

Forrás: Trolls IMDb adatlap