Verdák 3. [Cars 3.] (2017)

Magyar cím (Korhatár): Verdák 3 (BA)

Eredeti cím: Cars 3.

Műfaj: Animációs, Kaland, Vígjáték

Játékidő / Technikai információ: – / 2.35 : 1, 3D verzió

Mozipremier (USA): 2017. június 16.

Mozipremier (Magyar): 2017. június 15.

DVD / Blu-Ray megjelenés:

Rendező: Brian Fee

Forgatókönyvíró: –

Filmstúdió: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

2017 nyarán ismét magasabb tempóra kapcsolhatunk. A Pixar száguldó sikere, a Verdák ugyanis újabb felvonással folytatódik. Immáron trilógiává bővül és újfent Villám McQueen kapja a főszerepet.

Történet

Villám McQueen (Owen Wilson) ugyan még egyáltalán nem számít öregnek és réginek, mégis veterán versenyzőként járja a világot. A kaland továbbra is izgalmas számára hiszen új barátokra tesz szert, ugyanakkor ellenségeket is kétségtelenül szerez magának. McQueen még tényleg nem öreg, ám vannak, akik megkérdőjelezik tudását és néhányan úgy gondolják, hogy eljött az ideje annak, hogy immáron végérvényesen nyugdíjba vonuljon. McQueen azonban hajthatatlan és könnyen lehet, hogy ez okozza majd a végzetét. Az egyik kezdő versenyautó ugyanis olyan küzdelembe hajszolja, amelynek során egy egész versenygeneráció sorsa a tét.

Szinkronhangok

Owen Wilson

Képek

Filmelőzetesek (trailer)



Második eredeti nyelvű bővített előzetes.

Hivatalos magyar szinkronos előzetes (trailer) #1:

Érdekességek

Új rendezővel az élen készülhetett el a Verdák 3. része. Ezúttal Brian Fee lett jelölve erre a posztra. Igaz számára sem volt ismeretlen a Verdák világa, ugyanis már az előző két felvonáson is dolgozott, igaz más pozícióban. Ezenkívül pedig A kis hableány 2. része vagy a L’ecsó is a korábbi munkái között szerepelnek. Brian Fee rendezői debütálásaként tarthatjuk számon a Verdák 3. részét. A direktor azt ígérte, hogy a film igazi tisztelgés lesz majd az amerikai autóversenyzés előtt is.

A szinkronhangok közül eleddig nem sok mindenkiről rántották még le a leplet. Ami biztos, hogy a főkarakter, azaz Villám McQueen hangját az eredetiben, ez alkalommal is Owen Wilson szolgáltatja.

John Lasseter, aki a korábbi két Verdák filmet rendezte azért ennél a filmnél sem távolodott el teljesen az alkotás folyamatától. Producerként mindvégig felügyelte, hogy miként dolgozik Fee és csapata. Sőt Lasseter úgy nyilatkozott, hogy a Verdák 3. része egy igazán érzelmes történet lesz, ami talán az első felvonáshoz fog majd jobban hasonlítani.

Vélhetően egyébként más visszatérő autó is akad majd az újabb felvonásban. Korábban például pletykálták, hogy a teherautó Mater sem marad ki a történetből, de jó eséllyel Sally Carrera és Ramone is szerepet kap majd az újabb történetben.

