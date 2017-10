A világ összes pénze (2018)

Magyar cím (Korhatár): A világ összes pénze (12E)

Eredeti cím: All the Money in the World

Műfaj: amerikai bűnügyi történelmi misztikus film

Játékidő / Technikai információ: 90 perc

Mozipremier (USA): 2017. december 8.

Mozipremier (Magyar): 2018. február 15.

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Ridley Scott

Forgatókönyvíró: John Pearson, David Scarpa

Filmstúdió: STX International

Magyar forgalmazó: Freeman Film

