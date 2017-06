Volt egyszer egy Venice (2017)

Magyar cím: Volt egyszer egy Venice (16)

Eredeti cím: Once upon a time in Venice

Műfaj: akció, vígjáték, thriller

Játékidő: 94 perc, 1:30:00

Mozipremier (USA) 2017. június.16

Mozipremier (Magyar) : 2017. június. 15

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Mark Cullen

Forgatókönyvíró: Mark Cullen, Robb Cullen

Filmstúdió: Voltage Pictures

Magyar forgalmazó: Big Bang Media

