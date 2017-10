X-Men: Dark Phoenix (2018) 

Magyar cím (Korhatár):

Eredeti cím: X-Men: Dark Phoenix

Műfaj: amerikai akció-kalandfilm, Sci-Fi

Játékidő / Technikai információ: – perc

Mozipremier (USA): 2018. november 2.

Mozipremier (Magyar):

DVD / Blu-Ray megjelenés: –

Rendező: Simon Kinberg

Forgatókönyvíró: Simon Kinberg

Író: Chris Claremont, John Byrne – The Dark Phoenix Saga

Filmstúdió: 20th Century Fox, Marvel Entertainment

Az előző történetekből már jól ismert Jean Grey (Főnix) hihetetlen erejét még nagyobbra fejlesztve egy olyan veszélyes csapdába kerül, amely akár sorsfordító is lehet számára.

Történet

Az X-Men csapatának oszlopos tagját képezi a fiatal, vörös szépség, aki a Főnix nevet viseli. Hihetetlen ereje azonban ahelyett, hogy előnyére válna, a sötétség mélyére taszítja a lányt. Az X-Men csapata nehéz döntés előtt áll. Társuk megmentése, vagy inkább az emberek biztonsága a fontosabb?

Szereplők

Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Sophie Turner, Evan Peters, Jessica Chastain, James McAvoy, Olivia Munn, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Daniel Cudmore, Kodi Smit-McPhee, Alexandra Shipp, Evan Jonigkeit, Ato Essandoh, Summer Fontana

Érdekességek

A nemrégiben Collider-nek adott interjújában Olivia Munn azt nyilatkozta, hogy a rendező két részes mozit szeretne forgatni a Dark Phoenix történethez.

A koreai születésű filmsztár, Rain is szerepet kapott volna a filmben, de az Uhm Bok-dong című filmje munkálatainak időpontja miatt le kellett mondania az X-sztori forgatásait.

A pletykák szerint Angelina Jolie játszotta volna Lilandra szerepét.

Egy csapásra hármat! A Marvel egyszerre három filmet is forgatott. A New Mutants, a Deadpool 2, és a Dark Phoenix forgatásai is nagyjából egyidőben zajlottak. Egyedül a helyszín tért el. Míg az Új mutánsokat Bostonban, és Massachusetts-ben forgatták, addig a Deadpool 2-t Vancouverben, Kolumbiában, Kanadában, a Dark Phoenixet pedig Montreálban, Quebecben, Knaadában vették fel.

Ez lesz az első olyan X-Men film, amelyben Hugh Jackman már nem szerepel.

Simon Kinberg reményeihez igazodva ez lesz a filmsorozat első olyan trilógiája, amiben a fiatal X-generációra fókuszál.

A film az 1990-es években játszódik. Ebben az időszakban, kapott a képregény új kosztüm dizájnt, és ekkor kezdték el sugározni a TV-k az új rajzfilm sorozatot, az X-Ment, egészen 1997-ig.

