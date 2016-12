2017 elejétől forog a Fekete Párduc mozifilm

Ismét érkezett egy kis hírmorzsa a 2018-ban debütáló önálló Fekete Párduc mozifilmmel kapcsolatban. Kiderült, hogy mikor is kezdi a stáb a forgatásokat. Ryan Coogler rendező és Chadwick Boseman címszereplő hamarosan munkába állhatnak.

Az elmúlt időszakban nem sokat lehetett hallani a Marvel Filmes Univerzumának egyik új karakteréről, Fekete Párducról. A karakter ugye például Pókemberhez hasonlóan az Amerika kapitány: Polgárháborúban tűnt fel először a vásznon. Azóta viszont tényleg nem sok szó esett róla. Mondjuk nem biztos, hogy ez csoda, hiszen most inkább a Pókember: Hazatérés szerepel a középpontban, na meg A galaxis őrzői 2. része, ami legutóbb egy brutálisan jó előzetest kapott.

Az előkészületek viszont gőzerővel zajlanak a Fekete Párduc mozifilm körül is, az On Location Vacations nevű hírportál értesülései szerint pedig 2017 elején a forgatások is megkezdődhetnek.

A stáb a karácsonyfák lebontása után nem sokkal, január 15-én már neki is lát a munkálatoknak. A portál úgy tudja, hogy a munkálatok a Georgia állambeli Atlantában zajlanak majd. A terep abszolút nem ismeretlen a Marvel számára, hiszen az előbb említett, 2017-ben érkező Marvel-filmek is ott forogtak. A Pókember: Hazatérés és a Galaxis őrzői 2. része is ott készülhetett el.

A sztoriról nem sokat tudni, bár korábban már éppen Chadwick Boseman is nyilatkozott pár szót, ám igazi konkrétumok nem derültek ki.

Az biztos, hogy a sztori az Amerika Kapitány: Polgárháború eseményei után veszi fel a fonalat és azt mutatják be, hogy édesapja halála után T’Challa miként birkózik meg Wakanda trónjával és a vadonatúj fenyegetéssekkel.

A filmet a Creed-et vezénylő Ryan Coogler rendezheti és jó néhány ismerős arc feltűnésére számíthatunk, mármint leginkább színészek tekintetében. Forest Whitaker, Martin Freeman, Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Michael B. Jordan is szerepet kapott, de a The Walking Dead vadamazonja, Danai Gurira is feltűnik majd. Állítólag Stan Lee is beugrik egy cameo szerep erejéig, valamint jó eséllyel Andy Serkis, mint Ulysses Klaue újra feltűnhet a Marvel Filmes Univerzumában.

A Fekete Párduc mozifilm 2018 februárjában debütálhat a mozikban.