2020-ban kaphat önálló filmet Az igazság ligájának leggyorsabb tagja

Szépen épül a DC azon mozi-univerzuma, amit tavaly Zac Snyder két hőse, Batman és Superman megalapozott Az igazság hajnalában. Az idei Comic-Conon kiderült, a DCEU háza táján eseménydús évek elé nézünk. Kezdve a sort máris a Villámmal.

A civilként Barry Allen néven tevékenykedő Villám szóló filmje a Flashpoint címet viseli majd, és előreláthatóan 2020-ban debütál. Ez a tervezett bemutató dátum a készítők szerint változhat, hiszen Az Igazság Ligájának fogadtatásán is sok múlik. A főszerepet az az Ezra Miller játssza ez esetben is, akit pár hónap múlva láthatunk Flash bőrében.

A ligából továbbá még egy ismerős szereplővel találkozhatunk majd a Flashpoint-filmben. Gal Gadot Wonder Womanként két év múlva ismét Ezra Miller oldalán iktatja ki az ellenséges erőket. A Csodanő esetében egyébként már megerősítették a folytatást, ahogyan azt egy korábbi cikkünkben is írtuk.

A Warner Bros. nagy reményeket fűz a DC karakterekhez, így 2020-ra még két film készítését jelentették be. Beharangozták a Shazam című fantasy 2019-es érkezését is Dwayne Johnson főszereplésével, amely a későbbiekben egy Black Adam résszel is bővül. Warnerék 2020 február 14-et és június 5-t már le is stoppolták két alkotásuk premierdátumának. Lehet, hogy valamelyik közölük pont Black Adamé lesz, de az sem kizárt, hogy az Öngyilkos osztag 2.-t láthatjuk először az adott időpontok egyikén.

Hiába, hogy még nem pontosak a tudnivalók, hatalmas a verseny a stúdiók között: A 20th Century Fox szintén 2020. február 14-re időzítette Nimona című sci-fijét, miközben a Warner Bros. már rég bejelentette egy nagy dobását ugyanazon év február hetedikére, a Paramount Loud House-ával karöltve.

Hogy fokozzuk a hangulatot, 2020. május 22-én landol a Warner tesók Godzilla Vs. Kong-ja, és előtte pár nappal egy eddig még cím nélküli Pixar animációsfilm is. Természetesen ezek a dátumok változhatnak, de nagyjából ezekre számíthatunk a jövőben.