5+1 rendező, akiket jó volna látni a Batman film élén

Az elmúlt hetek egyik legizgalmasabb filmes híre mindenképpen az volt, hogy Ben Affleck úgy döntött nem vállalja az új Batman film rendezését. Azt még egyelőre nem tudjuk kiveheti át a helyét, de nekünk akad néhány ötletünk.

Ben Affleck és a stúdió a közösen kiadott közleményben úgy fogalmazott, hogy a direktori posztról azért mond le Affleck, mert nem szeretné ez alkalommal a szezont keverni a fazonnal. Habár Affleck rendezőként egyre zseniálisabb – mondjuk erre Az éjszaka törvénye most kicsit rácáfol – úgy érzi, hogy elég felelősség a főszereplőt eljátszani, nem még le is vezényelni a filmet. Így aztán a stúdióval közösen megegyeztek, hogy mégsem Affleck lesz a rendező.

A kérdés viszont adott! Ki az, aki átveheti a helyét. Amúgy állítólag az Affleck által írt forgatókönyvet is átszabják egy kicsit, a rendezői posztra azonban még nincs konkrét jelöltje a stúdiónak. Ám játsszunk el egy kicsit a gondolattal, hogy kik lennének a legütősebbek a Batman rendezői székében.

David Fincher

Fincher-t aligha kell bárkinek is bemutatni. Az előny mindenképpen az volna, hogy már dolgozott együtt Affleck-kel. A Holtodiglan ráadásul nem is sikerült rosszul. A gond az, hogy Fincher meglehetősen öntörvényű rendező. Ha úgy érezné, hogy a Warner meg akarja kötni a kezét, akkor gondolkozás nélkül kiszállna a projektből. Erre pedig akár volna is esély, hiszen a stúdió újabban elég óvatosa a DC filmekkel.

Matthew Vaughn

Az ő neve nem tudni, hogy felmerült-e a Warner háza táján. Viszont bizonyította, hogy remekül bánik a képregényes feldolgozásokkal. Az X-Men: Az elsők, a Kick-Ass és a Kinsgman is jól sikerült filmje volt. Szerintünk ügyesen formálódhatna egy Batman film a kezei között.

Gavin O’Connor

Szintén egy olyan direktor, aki már dolgozott együtt Ben Affleck-kel. Nem is olyan régen A könyvelő forgatásain. A végeredmény pedig egészen jó volt. Az tény, hogy O’Connor életében talán a Zöld darázs projekt élvez elsőséget, ám lehet, hogy meg lehetne boltolni, hogy egy Batman film legyen a következő.

Matt Reeves

A Cloverfield csak a kezdet volt, Reeves szerintünk igazán A majmok bolygója: Forradalommal bizonyított. Ráadásul hamarosan jön a folytatás, a Háború, ami vélhetően szintén elég ütős lesz. Reeves tud szuperprodukciót készíteni és új ízt vinni a dolgokba. Szerintünk vele se tennének rossz lóra, ráadásul a pletykák szerint tényleg szerepel a Warner Bros kívánságlistáján Matt Reeves neve.

Gareth Evans

A rajtaütés című filmet mindenképpen látnod kell a rendezőtől. Az egyik legtökösebb akciófilmről van szó. Ha pedig a Warner-nek van egy kis esze lehet elviszi ilyen irányba a Batman-t. Az örökös dráma már unalmas és mint láttuk eddig sem annyira jött be. Evans azonban szerintünk patent akciófilmet varázsolhatna a vászonra.

Joss Whedon

Whedon neve inkább a vad elképzelések közé tartozik. Nem igazán hinnénk, hogy a Warner kiszemeltjei között van. Ráadásul kérdés, hogy egyáltalán vállalna-e újabb képregény filmet. Ami biztos, hogy a Bosszúállókat, a másik bandát már sikerre vitte – igaz úgy tudni, hogy meg is unta a képregényfilm rendezést. Ha esetleg ő lenne a kiválasztott, az első direktor volna, aki a DC és a Marvel univerzumában is rendezhetett. Az viszont mindenképpen érv a neve mellett, hogy tökéletesen ért ahhoz, hogy miként kell szuperhős karaktereket irányítani a vásznon.

Tűkön ülve várjuk tehát a stúdió bejelentést, hogy vajon ki lesz a szerencsés, aki levezényelheti a Batman filmet. Azért reméljük, hogy nem Zack Snyder lesz a szerencsés.