A Feláldozhatók 4 lesz az utolsó rész és 2018-ban érkezik

2014 óta már többször is, több mindent lehetett hallani a tervezett Feláldozhatók folytatásról. Most úgy tűnik, hogy kezdenek tisztán körvonalazódni a tervek. 2018-ban jön az újabb felvonás, ami az utolsó lesz a sorban.

A film németországi forgalmazója, a Splendid Film osztotta meg az információt a rajongókkal, mely szerint 2018-ban ismét összetrombitálják a Feláldozhatók csapatát, hogy egy újabb ütős kalandra induljanak a legtökösebb akcióhősök.

A forgalmazó emellett azt is gyorsan hozzátette, hogy a Feláldozhatók 4 lesz a széria utolsó felvonása, ezt követően nem igazán kell újabb részekre számítani. Kicsit szomorúak vagyunk, ugyanakkor valahol örülhetünk is, hiszen a harmadik részt elnézve sajnos van, aminek valóban pontot kell tenni a végére. A Feláldozhatók franchise pedig bármennyire is szomorú ilyen.

A forgatókönyvön elvileg most is Stallone dolgozik, de ennél sokkal többet nem tudni. A hírek szerint a banda vezetője mellett Arnold Schwarzenegger és Jason Statham visszatérése is nagyban valószínűsíthető. A többiekről egyelőre nem érkezett hír és azt se nagyon tudni, hogy milyen kalandon kell majd keresztül akcióznia magát hőseinknek.

Abban szinte biztosak lehetünk, hogy egy újabb nagy nevet is leigazolnak majd. Korábban egy pletyka Manny Pacquiao feltűnését jósolta meg, ám azóta erről a vonalról nem is igazán lehetett hallani.

Nagy kérdés lehet az is, hogy a stúdió ez alkalommal ismét bevállalja-e az R-es változatot. A harmadik rész ugye nem R-es besorolást kapott, olyan is volt. Így az volna az igazán ütős, ha a búcsúra ismét zöld utat kaphatnak a véres és zúzós akció. Igazán szép búcsút ez jelentene.

Nem mellesleg a 2014-es harmadik rész is pont azért nem lett igazán nagy siker, mert a stúdió visszakozott és nem R-es korhatárral küldte a mozikba Stallone-t és kis csapatát.