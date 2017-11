Akár Te is lehetsz DC hős

Bár sajnos erre kevés esélyünk van innen Magyarországról, de jó hír az amerikai lakosoknak, hogy nyílt meghallgatásokat rendeznek az Éjszárny (Nightwing) szerepére pályázóknak.

„Te is lehetsz hős”- Legalább a lehetőséget megadják a lelkes (sőt, talán laikus) próbálkozóknak, hogy a DC-moziuniverzumának hamarosan készülő darabjában főszerepet játszhassanak.

A hírek egyenesen a rendezőtől, Chris McKaytől érkeztek, aki már azon dolgozik, hogy a produkció biztosan sínen legyen. A LEGO Batman- A film direktora elárulta, hogy nyílt castingot is tartanak a szóban forgó szerepre, így nem csak a népszerű arcok jöhetnek szóba a DC hős megformálására.

Noha számos ismert, és kevésbé ismert színész neve felröppent, még senkivel sem kötött szerződést a Warner Bros. A találgatásokban megemlítették már Finn Wittrock-ot (Amerikai Horror Sztori), Darce Montgomeryt (Stranger Things), Zac Efront (Baywatch) és Jared Padaleckit (Odaát) is, egyelőre nem kapta meg senki Dick Grayson (Éjszárny) karakterét.

We haven’t started the process of casting NIGHTWING yet but when we do you’ll hear something because our search will be far and wide

— Chris McKay (@buddboetticher) November 5, 2017