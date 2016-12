Brutális horror lesz az Alien: Covenant – itt az első magyar előzetes!

Az elmúlt héten a 20th Century Fox állítólag egy rövid Alien: Covenant jelenetet már bemutatott pár szerencsés nézőnek. A résztvevők ugyan titoktartási szerződést írtak alá, de annyit elárulhattak, hogy brutális dolgokra számíthatnak a rajongók.

A beszámolók szerint természetesen még nem az egész filmet vetítették le, inkább egy 15 perces jelenetről volt szó, amely már véglegesnek tekinthető. A résztvevők úgy fogalmaztak, hogy durván ütős élményt kaptak. Brutális lesz a film, nem hiába kap majd R-es besorolást.

Ezt amúgy korábban egy interjúban Michael Fassbender is pedzegette. Néhány hónapja úgy nyilatkozott, hogy nem fognak finomkodni a Prometheus folytatásában. Nos nagyon úgy tűnik, hogy igazat mondott.

A sztori szerint a távoli planétán járunk, ahol Fassbender karaktere az egyetlen túlélő, ám új telepesek érkeznek. Nekik azonban nem lesz könnyű dolguk, hiszen rögvest a Neomorph-okkal kell szembe nézniük. A beszámolók szerint pedig úgy tűnik, hogy kellő mértékű brutalitás közepette.

Ridley Scott rendező is beszélt arról, hogy tényleg egy kellően korhatáros filmet szeretne elkészíteni. Ezzel pedig talán azoknak az igényeit is kielégíti, akik nem voltak teljesen odáig a Prometheus filmért.

A jó hír, hogy az Alien: Covenant a tervezettnél hamarabb mutatkozik majd be. Eredetileg augusztusban került volna a film a közönség elé, de nem rég május 19-re hozták előre a premiert.

Ennek több oka is lehet. Vélhetően Scott-ék remekül haladnak az utómunkálatokkal. Másrészt pedig a stúdió is fantáziát láthat a dologban, hiszen így a májusi dömpingben mutatnánk be újdonságukat.

Az Alien: Covenant így két héttel A galaxis őrzői második része után érkezik, de egy héttel előtte mutatkozik be Guy Ritchie új filmje az Artur király: A kard legendája. Az Alien-film hetében A mogyoró meló debütál, ami nem biztos, hogy konkurencia lesz. Ám az azt követő héten az új Karib-tenger kalózai film és a nem régiben szintén előzetest kapó Baywatch érkezik majd. – Durva májusunk lesz.