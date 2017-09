Amerikai top 10: legyőzték az AZ-t!

Mi a fene: két hét totális tarolás után már nem a Stephen King-regényből készült horroradaptációt találjuk az amerikai mozis lista élén, hanem a Kingsman folytatását, Az aranykört.

Ahogyan azt megszokhattátok, hétről hétre összesítjük, a mozivilág fellegvárában, az Egyesült Államokban, illetve idehaza melyik film érdekelte legjobban az embereket. A premierje óta pedig az is megszokottá vált, hogy rendre az AZ című horror végez a látogatottsági, illetve bevételi lista élén.

Csakhogy jött a Kingsman, és változott a felállás. Már két évvel ezelőtt is nagy sikerrel mutatkozott be az első rész, A titkos szolgálat, amely részben a James Bond-filmeket karikírozza ki. A trend folytatására nagyon vevők voltak az amerikaiak, hiszen 39 millió dollárért váltottak rá jegyet. Ez egyébként három millió dollárral több, mint az első rész első hétvégi bevétele.

Azért az AZ-t sem kell félteni. A Stephen King könyvéből készült horroradaptációra ismét 30 millió dollárért ültek be a nézők, így már csak az Egyesült Államokban 266 millió dollár felett jár a bevétel (az összbevétel pedig 500 millió dollárhoz közelít). Ráadásként a produkcióval Az ördögűzőt leküzdve minden idők legsikeresebb horrorfilmje lett. Mivel világszerte is hasít a film, plusz aprópénznek mondható 35 millió dollárból készült, ezért – ahogyan az első pillanattól látszott – anyagilag is iszonyúan sikeres, nem véletlen, hogy már rég bejelentették, elkészül a második rész is.

Harmadik helyre egy debütáló film, A Lego Ninjago film futott be (21,2 millió dollár). Ez négy év alatt a harmadik Lego-film, fél évvel a Lego Batman után. A stúdiónak elgondolkodtató lehet, hogy míg anno a Lego kalandra 69 millióért váltottak jegyet a premierhétvégén, most ennek a harmada sem jött össze.

A negyedik helyen az Amerikai bérgyilkos (6,2 millió) végzett, míg az ötödik a Reese Witherspoon főszereplésével készült Újra otthon lett (3,3 millió). Még a toplistán találjuk Jennifer Lawrence furcsa filmjét, az anyám!-at (hatodik, 3,2 millió dollár, míg a hetedik a Friend Request (2,4 millió). A nyolcadik helyen a Sokkal több mint testőr végzett (1,8 millió), míg a kilencedik a debütáló Stronger (1,7 millió). David Green Gordon és Jake Gyllenhaal filmje a 2013-as bostoni maratonon elkövetett merényletről szól, s egy túlélő nehéz sorsáról, de az adatok azt mutatják, a történet nem nagyon mozgatta meg az amerikaiakat. A top 10 utolsó helyén a Wind River (1,2 millió) zárt.

