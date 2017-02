Batman – Ben Affleck lelépett és átírják a forgatókönyvet!

Úgy néz ki, hogy csak volt igazság abban, hogy nem teljesen tökéletes a Batman film forgatókönyve. A legfrissebb hírek szerint a stúdiónál úgy döntöttek, hogy átírják a szkriptet.

Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy nagyon nem szeretnék a Warner fejeseinek helyében lenni. Nyilván korántsem beszélhetünk arról, hogy a filmes vállalkozás csődbe megy, de azért a szakmai sikerek a képregényadaptációk területén rendre elmaradnak.

Sőt akár hozzávehetjük azt is, hogy a stúdió és Ben Affleck a 2017-es évet is buktával kezdte – Az éjszaka törvénye bevételei ugyanis elég szolidan alakultak.

Aztán ott vannak a szuperhős filmek, a DC égisze alá tartozó hősök. Nos ők, azért termelnek zöld hasút, de a kritikák rendre elég rosszak. Az eddig filmek esetében is így volt ez. Ráadásul úgy tudni, hogy a Wonder Woman projekt sem biztos, hogy a legtökéletesebb lesz – ez mondjuk hamarosan kiderül.

Illetve az Igazság Ligája film kapcsán is érkeztek aggasztó hírek – pedig az annak idején bemutatott kedvcsináló igazán ütős volt.

Nem régiben pedig a Batman film háza tájáról is kétségbeejtő infók érkeztek. Kiderült, hogy a Ben Affleck és Geoff Johnson által készített szkript nem túl jó. Ezt mondjuk Affleck nem rég cáfolta és kifakadt, hogy bezzeg az embereket Az éjszaka törvénye nem érdekli – mint kiderült, tényleg nem.

Viszont az elmúlt napokban megint csak felgyorsult a hírfolyam. Előbb Affleck jelezte, hogy mégsem vállalja a film rendezését, hiszen elég lesz a főszerepre koncentrálnia. Most pedig kiderült, hogy a stúdió csak szeretné, ha átírnák a forgatókönyvet. Így pedig azért lehetett valami a korábbi aggasztó hírben, hogy nem stimmel a szkript.

A helyzet viszont az, hogy a feladattal Chris Terrio lesz megbízva. Ő írta a Batman Superman ellen forgatókönyvét is, amit azért a kritikusok egyáltalán nem dicsértek agyon. Na meg az Igazság Ligája film szövegkönyvét is ő körmölte – ahogy fentebb említettem állítólag azzal is vannak bajok.

Ennek fényében már nem is tudjuk eldönteni, hogy várjuk és akarjuk-e azt a Batman filmet.